Журналист и переводчик из США рассказали, как боевики их ограбили и допрашивали в гараже

Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова, которые ранее были взяты в заложники террористами в Славянске, вышли на связь и рассказали подробности своего похищения, сообщает "ОстроВ".

Как рассказала Елена, они ехали на встречу, о которой ранее договорились со Стеллой Хорошовой - пресс-секретарем «народного мэра» Славянска: «Мы проехали первый блокпост, я ей позвонила, спросила, какая обстановка, стоит ли нам продвигаться дальше. Она сказала, что все нормально».

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Однако, на втором блокпосту машину остановили. У пассажиров сразу же забрали бронежилеты и личные вещи. Приехала какая-то группа людей, посадили задержанных в свою машину и повезла их в Константиновку. Там остановились возле исполкома. К зданию подъехала еще одна машина, которая доставила другую группу журналистов под конвоем.

Пленникам завязали глаза с помощью платков и скотча и снова куда-то повезли.

«Нас привезли в помещение с обшарпанными стенами, как потом оказалось, это были гаражи. Забрали ремни, драгоценности, глаза не развязывали. Поставили нас лицом к стене, ноги на ширине плеч», - рассказывает Елена.

Потом девушек, которые были среди похищенных, отвели в отдельный гараж, посадили на стулья. Начали допрашивать по одному.

«У меня, в частности, выясняли, правда ли я переводчик. Просили говорить фразы на русском и английском. Заставили рассказать о политической ситуации на английском. Выясняли, откуда бронежилеты, нет ли у нас оружия», - говорит Елена.

Убедившись, что перед ними не «шпионы», захватчики посовещались и отпустили похищенных людей. «Потом нас посадили в машину второй группы журналистов и разрешили уехать», - отметила Елена.

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Она также сообщила, что водитель, который вез ее и американского журналиста в Славянск, сейчас в больнице с гипертоническим кризом. А его машина так и осталась на блокпосту в Славянске, где их задержали. Судьба автомобиля неизвестна.

Ранее сообщалось, что 2 мая в 9:50 друзья получили от Глазуновой СМС с текстом: «Нас забрали сепаратисты» и еще через несколько минут: «Я не знаю, куда повезут».

После этого связь с ними оборвалась.