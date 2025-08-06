В Минобороны готовят решение относительно защитников, которые вернулись из плена.

Министерство обороны готовит изменения в приказы, которыми будет предусмотрено приравнивание травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что сегодня, 6 августа, правительство приняло постановление по совершенствованию лечения, реабилитации и адаптации освобожденных из российского плена украинцев - военных и гражданских.

Шмыгаль сообщил, что постановление предусматривает:

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более четкие требования к медосмотру бывших пленных, потому что задача - определить состояние здоровья человека для максимально эффективного лечения;

комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, чтобы вернуть человека к полноценной жизни;

расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;

усиление социально-административной составляющей восстановления - людям обязательно будут помогать в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в тех учреждениях, где они лечатся.

"Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход", - подчеркнул Шмыгаль.

Украина и РФ провели девятый этап обмена пленными - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июля 2025 года состоялся уже девятый этап обмена пленными, о котором было договорено в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Он добавил, что за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей.

По его словам, эти воины защищали Украину на разных направлениях фронта и значительное количество пробыло в плену более трех лет.

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