Трейдеры оглядываются на Трампа и его шаги в отношении Москвы.

Цены на газ в Европе немного снизились. Этому способствовали ожидания трейдеров относительно того, насколько жестко президент США Дональд Трамп ударит по российским энергоресурсам, если Москва не согласится на мир с Украиной.

Издание Bloomberg пишет, что стабильное наращивание запасов "голубого топлива" в регионе помогло сдержать опасения по поводу поставок в последние недели. Хотя Трамп пригрозил ввести дополнительные экономические санкции против России и покупателей ее энергоресурсов, что может привести к сокращению мировых запасов и усилению конкуренции в Европе, скептицизм по поводу того, как далеко зайдет американский лидер, пока сдерживает рост цен.

Хотя любые действия, связанные с Россией, вряд ли окажут прямое влияние на газовый баланс в Европе, трейдеры находятся в состоянии готовности к любым угрозам глобальным поставкам. Континент спешит запастись достаточным количеством газа на зиму и сумел ускорить закачку в значительной степени благодаря тому, что спрос со стороны таких покупателей, как Китай, был сдержанным.

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На данный момент Европа получает стабильные поставки, причем потоки из Норвегии приближаются к максимальным перед техническим обслуживанием в конце месяца. Поставки сжиженного природного газа также превышают сезонные средние показатели.

Голландские фьючерсы на ближайший месяц торговались с понижением на 1,3% по цене 33,95 евро за мегаватт-час.

Украинские поставщики опубликовали цены на газ на последний месяц лета. В августе 2025 года годовые - базовые - предложения остались на прежнем уровне, а вот месячные - рыночные - изменились на 3,5 гривни.

Так, ценники колеблются от 8,46 до 27 грн за кубометр, а вот годовые предожения остались в пределах 7,79-9,99 грн за кубометр.

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