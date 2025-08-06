В НКРЭКУ считают, что небытовые потребители слишком часто судятся с энергетиками.

Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления, которым разрешается отключать свет предприятиям-должникам даже при наличии решения суда о запрете совершения таких действий, сообщает пресс-служба регулятора.

По мнению представителей регулятора, предложенные изменения улучшат платежную дисциплину небытовых потребителей, в частности бизнеса, управляющих компаний, ОСМД. В НКРЭКУ считают, что небытовые потребители-должники злоупотребляют правом на судебное обжалование начисленного долга.

Отмечается, что изменения не распространяются на процедуру отключения объектов критической инфраструктуры, которые имеют особое значение для безопасности, здравоохранения, жизнеобеспечения населения или функционирования государства.

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"К таким объектам относятся, в частности: учреждения здравоохранения, предприятия тепловодоснабжения и водоканалы, объекты оборонного назначения и безопасности и т.д.", - уточнили в НКРЭКУ.

Также это решение не будет касаться населения.

В комиссии добавляют, что документ еще будет дополнительно обсужден.

Отключение света за долги - главные новости

В начале полномасштабного вторжения правительство запретило отключать бытовых потребителей от электроэнергии, а также начисление и взыскание пени за несвоевременную оплату коммуналки.

9 января 2024 года Кабмин отменил запрет отключения электроэнергии населению. По словам главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, решение принято из-за роста задолженности за потребленные услуги.

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