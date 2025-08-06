Кулинар отметил, что раньше у него никогда не было стремления служить в армии.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который пополнил ряды ВСУ, рассказал, что повлияло на его решение мобилизоваться.

Как рассказал кулинар в интервью украинской телеведущей Маше Ефросининой, пройти военную подготовку он решил после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в феврале.

"Я помню, что смотрел на лицо нашего президента, когда на него давил Трамп… Я видел его внутреннюю борьбу. И тогда меня это очень задело. Во мне проснулось огромное желание делать больше", - заявил он.

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Эктор добавил, что в итоге связался с командиром 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрием Федоренко.

"Тогда мы как раз снимали очередной сезон "МастерШеф", но я понимал, что хочу мобилизоваться. Да, именно мобилизоваться в ряды украинской армии. Я не читал никаких правил, просто написал ему: "Хочу мобилизоваться", - заявил он.

Хименес-Браво отметил, что раньше у него никогда не было стремления служить в армии, поэтому сам был удивлен тем, что в Украине у него появилось желание присоединиться к защите страны. Сейчас он проходит обучение вместе с военнослужащими, осваивая управление дронами, мотоциклами и гранатометами.

"И если вы спросите, что больше всего дала мне Украина, то это силу внутри, чтобы сказать: "Я хочу мобилизоваться", - констатировал он.

Напомним, в мае 2025 года Эктор Хименес-Браво заявил, что мобилизовался в ВСУ.

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