В Славянске восстановлено движение поездов

Как стало известно, сейчас подъезды к вокзалу контролируют мужчины с оружием, которые держат на прицеле окна поездов и стоят за несколько метров от рельс. По словам корреспондента ТСН, движение останавливался с 8 до 10 утра - сепаратисты вывели на пути в направлении Луганска БТР и заблокировали шинами другие направления.

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Сейчас шины убирают помощники машинистов и проводники. Поезда пустили в объезд - через Красный лиман. Пока нет движения поездов через Краматорск. Кроме того, корреспондент ТСН сообщает, что в Луганске освобожденную утром прокуратуру заминировали - перекрыли периметр в несколько кварталов.