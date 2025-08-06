В частности, по мнению военного, надо, чтобы государство помогло в организации приезда этих иностранцев в Украину.

Миллионы людей со всего мира, в первую очередь из Латинской Америки и Африки, готовы воевать за Украину, но не могут самостоятельно приехать в нашу страну. Об этом военнослужащий Игорь Луценко сказал во время интервью для канала "Відверто" в YouTube.

"Я не преувеличиваю, миллионы людей по всему миру хотят воевать за Украину", - подчеркнул Луценко.

По его словам, этим иностранцам нужно то, чтобы Украина как государство организовала им приезд, потому что "в Украину просто так без визы, без согласия Евросоюза" представителям Латинской Америки и Африки нельзя.

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"Нет возможности. Кроме того, есть проверки СБУ. Есть другие бюрократические процедуры. То есть, просто сами по себе эти добровольцы, которые хотят воевать за Украину из разных соображений, из соображений абсолютно корыстных - они хотят (приобрести) боевой опыт... эти все люди сюда не могут приехать из-за того, что у нас есть куча препятствий для этого", - сказал Луценко.

Он утверждает, что сейчас волонтеры собирают средства для привоза иностранных добровольцев. По его убеждению, Кабинет Министров Украины может "за 15-20 минут" выдать соответствующее постановление и "все будет готово".

Боец из Норвегии рассказал о проблеме ротаций

Как сообщал УНИАН, доброволец из Норвегии, командир боевой группы Международного легиона ГУР МОУ с позывным "Бакет" отмечает, что украинские защитники на фронте не теряют мотивацию защищать украинскую землю от российских захватчиков, несмотря на все сложности, в том числе отсутствие ротаций.

"Бакет" отмечает, что испытывает огромное уважение к украинским военным. Он добавил, что они неделями и даже месяцами держат позиции.

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