Съемки длились около шести месяцев.

Съемки второго сезона популярного спин-оффа "Семейки Аддамс" сериала "Уэнздей" (Wednesday) Netflix проходили в Ирландии. Они стартовали в мае 2024 года и длились около шести месяцев. В Condé Nast Traveller собрали основные локации съемок нового сезона шоу, первые эпизоды которого вышли 6 августа.

"Все в Ирландии соответствует духу шоу. У нас тут потрясающие леса, красивые замки, сочная зелень, серое небо. Хотя это было лето, по ночам бывало очень холодно. Мы дрожали, но это выглядело великолепно. В ирландском свете есть нечто волшебное - он делает картинку уникальной и передает особую атмосферу. Хотя действие происходит в Вермонте, визуально это напоминает мир Тима Бертона", - отметил шоураннер Майлз Миллар.

"Уэнздей" 2 сезон - локации съемок

Ashford Studios (Уиклоу, Ирландия). Отмечается, что большая часть съемок проходила в студии Ashford в графстве Уиклоу. Здесь снимались внутренние сцены: тематический парк Pilgrim World, Погребальный костер Основателей и прочие локации Академии Невермор.

Видео дня

Тринити-колледж (Дублин). Для сцен, происходящих в аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси), команда превратила бизнес-школу Тринити-колледжа в аэропорт. Зону охраны оформили как стойку регистрации авиакомпаний. Колледж продолжал работать в обычном режиме - сотрудники с удивлением проходили через съемочную площадку.

Ньюкасл, графство Уиклоу. Уютная деревушка Ньюкасл стала "домом" для одного из героев - Канзас-Сити Скалпера. Чтобы сделать район более реалистичным, декораторы специально "испортили" фасады домов и газоны, придавая им запущенный вид. Жители были в восторге от съёмок, а особенно - дети.

Замок Чарлевиль (Оффали). Если в первом сезоне Академия Невермор находилась в Румынии, то теперь ее "перенесли" в ирландский замок Чарлевиль. Команде разрешили оставлять декорации между сменами, что облегчило съемочный процесс. Некоторые сцены, включая ворота Академии, снимали отдельно в Roundwood Park Farm.

"Уэнздей" 2 - трейлер

Стоит отметить, что для съемок первого сезона "Уэнздей" использовались готические пейзажи Румынии.

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