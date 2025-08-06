В список попали пять замечательных направлений по всему миру.

Если вы не привязаны учебой к лету как единственному доступному времени для отдыха, самое время начать планировать небольшое путешествие на первый месяц осени, когда жара и толпы идут на спад.

Самый известный в мире журнал о путешествиях National Geographic составил список из пяти замечательных направлений по всему миру, которые стоит посетить в сентябре.

"По мере того, как летний отпускной ажиотаж утихает, Европа возвращается к работе, и пора сбора урожая приносит на столы ресторанов изобилие лучших продуктов континента: от молодых вин до оливок, греческого инжира, британских яблок, испанского миндаля и многого другого", – отмечают авторы материала.

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В частности, они предлагают использовать сентябрьское путешествие, чтобы улучшить свои навыки, заняться новым хобби или просто удовлетворить творческое любопытство.

Тем временем, вдали от цивилизации туристов ждут захватывающие зрелища дикой природы: от крупных животных, собирающихся у водопоев в Африке в сухой сезон, до наблюдения за черепахами в Коста-Рике.

Пять идей для путешествия в сентябре 2025 года

1. Германия. Именно в сентябре стартует Октоберфест – всемирно известный фестиваль пива в Мюнхене, который ежегодно собирает миллионы любителей веселья, традиционных баварских костюмов и, разумеется, сытной местной еды. Туристы могут попробовать самые разнообразные региональные блюда, от альпийских сыров и североморских устриц до сытных завтраков, веганских блюд и всевозможных мясных деликатесов и колбас. Любители вина также найдут себе занятие – от дегустаций до экскурсий, ведь сентябрь в Германии также является сезоном сбора винограда.

2. Сицилия. В сентябре самый южный остров Италии уже избавляется от толп, желающих пляжного отдыха, открывая свои двери для тех, кто ищет позднего солнца в сочетании с оживленным городским отдыхом. Столица Палермо оживает по мере возвращения местных жителей с прибрежных курортов, а в ресторанах начинают появляться лучшие продукты острова, включая свежий инжир, фисташки, миндаль и грибы. Тем временем, сентябрьская температура делает поход на вулкан Этна более реальным, а билеты на паромы к вулканическим Эолийским островам становятся доступнее. Это также отличное время для исследования малоизвестных холмистых окрестностей острова.

3. Корнуолл, Великобритания. Сентябрь – прекрасное время для посещения этого южного графства: море здесь самое теплое, популярные города Сент-Айвс и Падстоу освобождаются от пробок и летних толп, а на пляжах становится гораздо меньше людей. Ежегожно в течение двух недель в сентябре в Сент-Айвсе проходит арт-фестиваль с кинопоказами, художественными выставками, комедийными постановками и концертами – от фолка до рока, от классики до хоровых коллективов, – а также лекциями и экскурсиями по городу и его окрестностям, где можно увидеть все: от местной истории до мегалитических гробниц и Талланд-хауса Вирджинии Вулф. В сентябре в Великобритании также проходят Дни открытых дверей (с 12 по 21 сентября), когда знаковые здания по всей стране, обычно закрытые для публики, распахивают свои двери для экскурсий.

4. Намибия. Сухой сезон в этой африканской стране (с июня по октябрь) – это хорошее время, чтобы увидеть слонов, обитающих в пустыне северного Дамараленда, которые обычно почти незаметны на фоне бескрайних пурпурно-красных холмов Инзельберг. Но по мере того, как животные, включая слонов, жирафов, носорогов, гиен и иногда даже леопардов, собираются у пересыхающих речных систем и источников, их можно увидеть чаще. Ну а благодаря теплым и солнечным дням, когда кобальтово-синее небо контрастирует с оранжевыми песчаными дюнами, и ясным, звездным, но не слишком холодным ночам, путешественники получат незабываемый опыт в Намибии.

5. Словения. Сентябрь – это финал сезона пеших походов в Альпах, вскоре заканчивающегося из-за недоступности гор. Одновремнно это прекрасный месяц для пребывания на высоте: еще тепло, сухо и солнечно, а деревья создают яркое сезонное зрелище. Юлийские Альпы в Словении, расположенные на восточной оконечности горного хребта, отличаются острыми известняковыми вершинами, предлагая постоянно расширяющееся разнообразие маркированных пешеходных маршрутов. В самом сердце гор находится гора Триглав высотой 2940 метров – самая высокая вершина Словении, возвышающаяся над живописными ледниковыми озерами Бохинь и Блед. Пешеходный маршрут "Юлиана" – это недавно составленная сеть маршрутов, протянувшаяся на 270 километров по северо-западу Словении. Он проходит через национальный парк Триглав и пересекает одни из самых впечатляющих альпийских ландшафтов страны.

Другие идеи для осеннего отдыха

Как ранее сообщал УНИАН, многие туристические эксперт считают осеннее межсезонье лучшим временем для путешествий, ведь тогда уже не так жарко, но земля и море еще достаточно прогреты. К тому же, уже нет толп туристов, а цены на жилье снижаются. В частности, именно осень можна назвать идеальным временем для посещения Рима, на улицах которого летом буквально не протолкнуться.

Тем временем, эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уже подобрали шесть направлений Европы, которые идеально подойдут для отдыха в сентябре.

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