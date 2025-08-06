Цены на сливу в Украине летят в пропасть: сколько сейчас стоит килограмм фрукта

Несмотря на такое резкое удешевление, слива все равно на 50% дороже, чем годом ранее.

Цены в Украине на сливы стремительно снижаются пятую неделю подряд. Главной причиной удешевления фрукта стало то, что рынок перенасыщен, а вот спрос весьма невысокий.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день цены на сливы находятся в диапазоне 15-40 грн/кг ($0,36-0,96/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 29% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Стоит отметить, что жаркая солнечная погода способствует интенсивному созреванию фруктов, но ухудшает их качество, что также оказывает дополнительное давление на отпускные цены.

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В то же время, несмотря снижение цен, на сегодняшний день сливы в Украине поступают в продажу в среднем на 50% дороже, чем годом ранее. При этом садоводы не исключают, что придется и дальше снижать цены.

Цены на сливу в супермаркетах Украины

В Varus фрукт продают по 59,90 гн/кг.

В Novus сливу можно купить по 49,99 грн/кг, но это цена со скидкой.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 50 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине на прошлой неделе снизились цены на морковь, а цены на огурцы росли.

В то же время сбор голубики достиг пика, что вынуждает продавцов и продавать ягооду все дешевле. Также стартовал сезон персиков, но из-за неблагоприятных погодных условий урожай в Украине плохой, что отражается на ценах.

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