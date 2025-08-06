Первенство на рынке внутренних перепродаж со значительным отрывом сохранил немецкий Volkswagen.

В июле центрами МВД было зарегистрировано 75 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых авто. Это на 4,4% больше, если сравнивать с июнем этого года, но на 28,3% меньше, чем было в июле 2024-го. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Первенство на рынке внутренних перепродаж в прошлом месяце с указанным отрывом сохранил немецкий Volkswagen. Сразу за ним идут бренды Renault и BMW, показатели которых очень близки.

Если говорить о моделях, то наибольшим спросом пользуется Volkswagen Passat, который существенно опережает другие автомобили. Второе место заняла модель Skoda Octavia, тогда как на третьей строчке расположился Volkswagen Golf.

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Специалисты связывают популярность Octavia с доступностью, вместительностью и универсальностью. Что касается Volkswagen Golf, то он особенно популярен среди жителей городов (не в последнюю очередь благодаря электрической версии).

Отдельно специалисты приводят данные о премиум-сегменте рынка.

"В прошлом месяце на внутреннем рынке новые владельцы для уже не совсем новых легковушек этой группы нашлись в следующем количестве: 1 Maybach, 1 Lamborghini, 1 Ferrari, 2 Aston Martin, 3 Rolls-Royce, 9 Maserati и 10 Bentley", - говорят в Институте исследований авторынка.

Отметим, что средний возраст автомобилей на вторичном рынке в июле не изменился и составил 15,7 года.

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В прошлом месяце авто с традиционными двигателями охватили более 50% рынка новых легковых автомобилей. Наибольшим спросом пользовались бензиновые авто. Наиболее популярным среди них оказался Hyundai Tucson. Он же выступил лидером в сегменте автомобилей с ГБО. Среди дизельных машин самым популярным стал Renault Duster.

Интересно, что Duster также оказался самым популярным новым автомобилем прошлого месяца. На второй позиции находится BYD Song Plus, тогда как третье заняла Toyota RAV4.

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