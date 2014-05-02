Военные задержали четырех террористов с блокпоста, откуда сбивали вертолеты
12:58, 02 мая 2014Политика
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На Донетчине задержали четырех человек с блокпоста сепаратистов, откуда ориентировочно были осуществлены выстрелы из ПЗРК по вертолетах Вооруженных Сил Украины
Сегодня, 2 мая, в результате проведения мероприятий в рамках антитеррористической операции на блокпосту сепаратистов в районе Славянска задержали четырех человек, которые могут быть причастны к совершению выстрелов из ПЗРК по вертолетах армейской авиации Вооруженных Сил Украины.
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Об этом сообщает Минобороны на своей странице в Facebook.
С задержанными в соответствии с действующим законодательством проводят необходимые мероприятия представители соответствующих силовых структур.
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