Олег Апостол подчеркивает, что аргументация "моя хата с краю" неприемлема.

На необходимости жестких мер против военнослужащих, самовольно покидающих части, настаивает бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол, известный по позывному "Формоза".

По его мнению, декриминализация этого нарушения только углубит кадровый дефицит в войсках и поставит под угрозу оборону страны, сказал он "Телеграфу".

Апостол отметил, что те, кто бросает своих собратьев, не могут пользоваться одинаковыми правами с теми, кто остается воевать и вынужден выполнять задачи за дезертиров. Из-за самовольного оставления частей ((СОЧ, далее - СЗЧ) на позициях вместо восьми бойцов иногда остается двое или трое. Это означает, что там, где полный состав смог бы отразить атаку противника, малочисленное подразделение обречено на поражение. Кроме того, из-за недостатка резервов невозможно проводить ротацию, и военные вынуждены слишком долго удерживать позиции.

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"Я считаю, что эту "лавочку" надо закрывать. И я здесь за жесткие меры. Те, кто покинул своих собратьев, не могут пользоваться теми же правами, как те, кто остался воевать и вынужден выполнять задачи тех, кто сбежал. Поведение тех, кто ушел в СЗЧ, приводит к увеличению дефицита людей, они быстрее "изнашиваются". И так, мы теряем территории", - отмечает Апостол.

Генерал подчеркнул, что аргументация "моя хата с краю" неприемлема. Он уверен: если бы все военные, ушедшие в СЗЧ, вернулись на фронт, украинские войска смогли бы не только уверенно обороняться, но и переходить в контратаки.

Апостол напоминает, что в украинском обществе короткая память: люди часто думают только о настоящем и не задумываются о последствиях. В качестве примера он привел события 1918 года, когда войска Муравьева за несколько дней захватили Киев, потому что украинские офицеры и генералы, вместо того чтобы объединиться против большевиков, пытались договориться с ними. В результате тех, кто искал компромисса, первыми расстреляли. Впоследствии пришли репрессии, Голодомор, массовые чистки и переселение в Сибирь.

"Миллионы людей погибли, потому что в какой-то момент мы решили не воевать, а договариваться. История цинично повторяется, но никто не делает выводов", - подчеркнул генерал.

Он подчеркивает, что несмотря на все трудности, Украина должна держаться.

"Когда я был комбригом, во время боев наступали такие моменты, что все: думал, конец уже мне и моим батальонам. А потом перетерпели, поманеврировали, перехватили инициативу и пошли дальше уничтожать пи*аров. Очень сложные моменты были, и сейчас бывают. Но нельзя сейчас нам с вами расслабляться. Потому что окажемся в Карпатах в лучшем случае. Советую дезертирам и уклонистам в Карпатах начать готовить рубежи обороны", - предостерег Апостол.

Генерал также обращает внимание на тех украинцев, которые считают, что война их не затронет, ведь обошла в 2014 и 2022 годах. Он предупреждает: кто не воюет в собственной армии, принудительно будет воевать в чужой, где никто не будет спрашивать о справках, болезнях или количестве детей. Таких людей отправят на разминирование или бросят в "мясные штурмы:

"Мы это видим последние 10 лет: мужчин из Донецка, Луганска, Запорожья, Херсонщины и Крыма просто отправляют на штурмы и даже не спешат обменивать из плена. А если обменивают, то снова отправляют на штурм. Там с ними никто не церемонится".

Заявления Апостола о войне

Бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол ("Формоза") считает, что контракт для 18-24 летних и подготовка новобранцев стал примером положительного формата службы. В то же время невозможно полностью компенсировать потери благодаря рекрутингу. Так называемую "бусификацию" критикуют, что понятно, но именно благодаря мобилизации Силы обороны сейчас не ведут бои под Карпатами или вдоль Днепра, а на "текущей линии соприкосновения".

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