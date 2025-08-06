Апостол отмечает, что те, кто бросает своих побратимов, не могут пользоваться одинаковыми правами с теми, кто воюет / коллаж УНИАН, фото facebook.com/JointForcesCommandAFU, скриншот

На необходимости жестких мер против военнослужащих, самовольно покидающих части, настаивает бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол, известный по позывному "Формоза".

По его мнению, декриминализация этого нарушения только углубит кадровый дефицит в войсках и поставит под угрозу оборону страны, сказал он "Телеграфу".

Апостол отметил, что те, кто бросает своих собратьев, не могут пользоваться одинаковыми правами с теми, кто остается воевать и вынужден выполнять задачи за дезертиров. Из-за самовольного оставления частей ((СОЧ, далее - СЗЧ) на позициях вместо восьми бойцов иногда остается двое или трое. Это означает, что там, где полный состав смог бы отразить атаку противника, малочисленное подразделение обречено на поражение. Кроме того, из-за недостатка резервов невозможно проводить ротацию, и военные вынуждены слишком долго удерживать позиции.

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"Я считаю, что эту "лавочку" надо закрывать. И я здесь за жесткие меры. Те, кто покинул своих собратьев, не могут пользоваться теми же правами, как те, кто остался воевать и вынужден выполнять задачи тех, кто сбежал. Поведение тех, кто ушел в СЗЧ, приводит к увеличению дефицита людей, они быстрее "изнашиваются". И так, мы теряем территории", - отмечает Апостол.

Генерал подчеркнул, что аргументация "моя хата с краю" неприемлема. Он уверен: если бы все военные, ушедшие в СЗЧ, вернулись на фронт, украинские войска смогли бы не только уверенно обороняться, но и переходить в контратаки.

Апостол напоминает, что в украинском обществе короткая память: люди часто думают только о настоящем и не задумываются о последствиях. В качестве примера он привел события 1918 года, когда войска Муравьева за несколько дней захватили Киев, потому что украинские офицеры и генералы, вместо того чтобы объединиться против большевиков, пытались договориться с ними. В результате тех, кто искал компромисса, первыми расстреляли. Впоследствии пришли репрессии, Голодомор, массовые чистки и переселение в Сибирь.

"Миллионы людей погибли, потому что в какой-то момент мы решили не воевать, а договариваться. История цинично повторяется, но никто не делает выводов", - подчеркнул генерал.

Он подчеркивает, что несмотря на все трудности, Украина должна держаться.

"Когда я был комбригом, во время боев наступали такие моменты, что все: думал, конец уже мне и моим батальонам. А потом перетерпели, поманеврировали, перехватили инициативу и пошли дальше уничтожать пи*аров. Очень сложные моменты были, и сейчас бывают. Но нельзя сейчас нам с вами расслабляться. Потому что окажемся в Карпатах в лучшем случае. Советую дезертирам и уклонистам в Карпатах начать готовить рубежи обороны", - предостерег Апостол.

Генерал также обращает внимание на тех украинцев, которые считают, что война их не затронет, ведь обошла в 2014 и 2022 годах. Он предупреждает: кто не воюет в собственной армии, принудительно будет воевать в чужой, где никто не будет спрашивать о справках, болезнях или количестве детей. Таких людей отправят на разминирование или бросят в "мясные штурмы:

"Мы это видим последние 10 лет: мужчин из Донецка, Луганска, Запорожья, Херсонщины и Крыма просто отправляют на штурмы и даже не спешат обменивать из плена. А если обменивают, то снова отправляют на штурм. Там с ними никто не церемонится".

Заявления Апостола о войне

Бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол ("Формоза") считает, что контракт для 18-24 летних и подготовка новобранцев стал примером положительного формата службы. В то же время невозможно полностью компенсировать потери благодаря рекрутингу. Так называемую "бусификацию" критикуют, что понятно, но именно благодаря мобилизации Силы обороны сейчас не ведут бои под Карпатами или вдоль Днепра, а на "текущей линии соприкосновения".

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