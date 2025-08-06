Рост зарплат руководителей был быстрее среднего темпа зарплат по стране.

Украинские компании на протяжении последних лет сталкиваются с высоким дефицитом руководителей высшего звена. На подбор, адаптацию и удержание таких специалистов бизнес тратит больше всего ресурсов, и их зарплаты, как основной мотивирующий фактор, увеличились за последний год.

По данным исследования кадрового портала GRC.UA, по сравнению с прошлым годом три четверти топ-менеджеров стали получать больше.

Отмечается, что рост зарплат руководителей был быстрее среднего темпа зарплат по стране. По данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2025 года средняя заработная плата стала выше на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Однако зарплаты руководителей в финансовом секторе, в ИТ, агробизнесе и страховании выросли на 30-40% по сравнению с 2024 годом. К примеру, директор по финансам или маркетингу в столичной компании может получать примерно 75 тыс грн", - говорится в исследовании.

Как отмечает аналитическая служба GRC.UA, три четверти украинских топ-менеджеров стали получать больше, чем в прошлом году. Правда, наибольшая доля опрошенных руководителей (35%) почувствовала минимальное повышение зарплаты - до 10%. Еще у 30% опрошенных директоров ежемесячная финансовая компенсация выросла на 10-20%. Ощутимое повышение окладов получили совсем немного топ-менеджеров - увеличили зарплату на 31-40% лишь 4% опрошенных, увеличили зарплату более чем на 41% лишь одному из сотни директоров.

"Справедливо отметить, что далеко не все компании имеют возможность повышать зарплаты даже самым востребованным работникам. Каждый четвертый топ-менеджер признался, что в 2025 году стал получать меньше. При этом наибольшее сокращение зарплат на 31-40% почувствовали 6% руководителей", - сообщили аналитики.

В отличие от основных зарплат, дополнительное финансовое вознаграждение руководителей почти не изменилось за последние полгода. 42% опрошенных топ-менеджеров озвучили, что уровень их бонусов и премий не изменился по сравнению с 2024 годом. Вообще не имеет бонусов треть (36,6%) руководителей. 14,5% директоров отметили, что их бонусы и премии сократились. Лишь 7% топ-менеджеров получают увеличенное дополнительное финансовое вознаграждение.

Аналитики резюмируют, что рынок труда в 2025 году показывает рост зарплат и трудового предложения, однако острым остается дефицит квалифицированных кадров, особенно среди руководителей среднего и высшего звеньев. В борьбе за таланты украинские компании полагаются на зарплату, размер которой перекрывает инфляционные риски. Кроме этого для привлечения и удержания высококвалифицированных управленцев бизнес внедряет неценовые стимулы - гибкость, соцпакеты, оплату профессионального обучения и тому подобное.

Зарплаты в Украине - последние новости

Национальный банк ожидает, что средняя зарплата в Украине в этом году вырастет на 19% в годовом выражении. Однако украинцы почти не почувствуют улучшения, ведь средняя инфляция за год будет составлять 13,3%. Таким образом, реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

Зарплаты чиновников намного превышают средние по стране. По данным Министерства финансов, в июне средняя зарплата в центральных госорганах составляла 59,6 тысячи гривен. За год она увеличилась на 9,2%, но это меньше, чем инфляция за этот период, которая составила 14,3%.

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