Для приготовления такого блюда не нужны дорогие продукты.

Молодая картошка в июле-августе уже очень вкусная, поэтому ее смело можно варить, жарить и запекать. Лучше всего, конечно, это делать в духовке - так получится и вкус улучшить, и фигуре не навредить.

Хрустящая молодая картошка - рецепт с маслом

Самый простой вариант - не использовать никаких дополнительных продуктов, а просто смазать картофель маслом и запечь.

Ингредиенты:

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полкилограмма молодой картошки;

две столовых ложки растительного масла;

чайная ложка паприки;

соль, перец.

Сначала разберемся, нужно ли отваривать молодой картофель перед запеканием. Да, желательно так делать почти всегда - это ускорит время приготовления и даст уверенность, что корнеплод точно приготовился до конца.

Картофель нужно вымыть, сложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Затем варить 10 минут, а после этого откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Отварной корнеплод выложить на противень и слегка надавить на каждый ложкой или толкушкой для пюре. Сверху полить маслом, посыпать солью и специями, отправить в духовку на 20 минут. Запекать лучше при 200 градусах Цельсия, чтобы добиться хрустящей корочки.

Запеченная молодая картошка в глазури с чесноком

Такой рецепт отлично подходит для гурманов - корнеплод приобретает необычный пикантный привкус, прекрасно сочетается и с мясом, и с рыбой.

Ингредиенты:

полкилограмма молодой картошки;

две-три столовых ложки растительного маслаа;

три столовых ложки соевого соуса;

три столовых ложки меда;

зубчик чеснока;

столовая ложка семян кунжута.

Клубни перед приготовление нужно тщательно промыть и откинуть на дуршлаг. Затем поставить на плиту широкую сковороду, смазанную маслом, и разогреть ее. Выложить картофель и обжаривать под крышкой 10 минут. Каждые пять минут нужно встряхивать сковороду, чтобы корочка образовывалась равномерно.

В отдельной емкости смешайте мед, измельченный чеснок и соевый соус. Картофель выложить на в емкость для запекания и, полив соусом, отправить в духовку еще на 10-15 минут. Периодически нужно открывать духовку и поливать соусом картошку. В конце приготовления готовый ужин можно посыпать кунжутом.

Картошка молодая в духовке с укропом

Корнеплод, приготовленный таким образом, называется "хассельбек". Это метод, когда картофель нарезают "гармошкой" и запекают любым удобным способом.

Ингредиенты:

килограмм картошки;

две столовых ложки растительного масла;

укроп;

две столовых ложки панировочных сухарей;

соль, перец.

Молодая картошка с укропом готовится очень быстро. Вам нужно вымыть корнеплоды и сделать на каждом горизонтальные надрезы, до конца не опуская нож. Получится своеобразная "гармошка". В таком виде выложить овощ в глубокую миску. Сверху полить ее маслом, посыпать солью и перцем, тщательно перемешать, чтобы соус пропитал картофель.

Выложить овощ на противень, запекать 20 минут при 200 градусах Цельсия. Затем в отдельной емкости смешать нарезанный укроп и сухари, посыпать смесью корнеплод, снова запекать при той же температуре 15 минут.

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