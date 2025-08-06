Россиянам пока не выгодно идти на полное прекращение войны, считает Иван Ступак.

Кремлевский диктатор Владимир Путин может предложить США ввести 10-дневное "перемирие в небе". Об этом в эфире "Radio NV" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Украина не бьет дронами по России, РФ не атакует с воздуха по украинским объектам. И это может быть воспринято Трампом как безумная победа. Что Владимир прислушивается, он тоже настроен на мир. Поэтому я не буду вводить эти санкции для того, чтобы не испортить мирный процесс. Но боевые действия на земле продолжатся", - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что через десять дней или даже раньше атаки обеих сторон по инфраструктуре возобновятся. А Трамп снова начнет угрожать России сроками.

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"Трамп снова начнет говорить о каких-то 2-3 неделях, 30, 50 днях. Путин таким образом выиграет время. Пока у россиян есть перспективы на фронтах, у них нет никакого резона останавливаться. У них есть продвижение в Запорожской области, на Днепропетровщине они уже присутствуют частично. Покровск для них вообще кажется, как дважды упасть. Почему останавливаться именно сейчас?", - добавил Ступак.

Мирные переговоры - важные новости

Как сообщал УНИАН, накануне кремлевский диктатор Владимир Путин встретился со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. По данным CNN, незадолго до этого Трамп выражал сомнения относительно того, что Путин на самом деле готов закончить войну.

Между тем Bloomberg накануне сообщали, что Россия может предложить Украине перемирие в небе, как способ угодить Трампу. В то же время журналисты уверены, что реального желания закончить войну у Путина нет.

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