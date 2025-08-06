Пекин напомнил о совместной инициативе с Бразилией и заявил, что Украина и РФ делают шаги вперед.

Процесс урегулирования "украинского кризиса" достиг критического момента. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны после разговора главы ведомства Ван И со специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом.

Отмечается, что Ван И и Аморим "обменялись мнениями" и относительно войны РФ против Украины. Министр сказал, что "Консенсус из шести пунктов", совместно предложенный Китаем и Бразилией, сыграл положительную роль в "охлаждении кризиса", а группа "Друзей мира", которая поддержала эту инициативу, включая страны Глобального Юга, выразила объективные и рациональные голоса, приложив положительные усилия для содействия диалогу и переговорам.

"Россия и Украина сделали важный шаг вперед, начав переговоры. Процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", - отмечается в заявлении МИД Китая.

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Что предшествовало

В прошлом году Китай и Бразилия сделали заявление об окончании войны в Украине. В МИД КНР тогда заявили, что обе стороны полностью поддержали работу группы "Друзья мира" и будут продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения "украинского кризиса".

Как сказал аналитик и журналист Сергей Гармаш, "мирный план" Китая и Бразилии для Украины вполне приемлем. "Там 6 пунктов. В принципе, я думаю, нам надо "играть" с этим планом. Уже сейчас можно начать диалог с Пекином по этому плану", - сказал он.

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