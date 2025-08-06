Россияне стараются не влезать в городские бои, планируя окружить Покровск, отметил Иван Ступак.

Украина уже год держит оборону вокруг Покровска и только сейчас у россиян появился шанс взять город в окружение.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт. "В августе прошлого года было стремительное продвижение россиян в направлении Покровска. И мы ожидали, что вот сентябрь и уже начнутся бои. Уже август 2025 года и только-только у россиян появились возможности для окружения города. Есть одна большая цель (у россиян, - УНИАН) - захватить Покровск. Не влезать в городские бои, взять его путем окружения. Они пытаются создать котел", - рассказал Ступак.

Эксперт отметил, что сейчас расстояние между флангами вокруг Покровска составляет менее 15 км. И в случае уменьшения этого расстояния Силам обороны придется принимать решение об отходе из города.

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"Если эта горловина будет меньше 10 км, то вопрос об отходе из города становится максимально актуальным и срочным. Вспоминаем пример города Угледар. Его можно было еще держать. Но взяли с трех сторон в окружение. И пришлось в аварийном режиме оставлять позиции, иногда оставлять оборудование, военную технику. И именно во время отхода россияне с двух сторон расстреливали наших военных и мы тогда несли большие потери. Надо вовремя уловить с Покровском тот момент, когда все. Держать дальше уже не надо, надо сохранить как можно больше военных", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее журналисты The Telegraph отмечали, что для полного окружения Покровска россиянам остался один шаг - захват города Доброполье. Также издание отмечает, что захват города может помочь россиянам достичь одной из ключевых целей - взятие под контроль всей территории Донецкой области.

По данным DeepState, сейчас россияне сосредоточили внимание на захвате Родинского, которое находится в тылу Мирнограда и Покровска. По данным аналитиков, взятие этого населенного пункта позволит оккупантам открыть дополнительное направление для попыток захода в указанные города.

Между тем Генштаб ВСУ опровергает информацию об окружении Сил обороны Украины в Покровске. Там отметили, что украинские защитники продолжают удерживать россиян вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, а командование приняло меры для усиления устойчивости обороны на этом направлении.

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