Силовики контролируют половину Славянска, местные боятся, что террористы отравят воду
14:20, 02 мая 2014Политика
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В рамках антитеррористической операции состоянию на 12.00 силами антитеррористической операции взято под контроль 10 блокпостов в Славянске, половина территории города находится под контролем подразделений АТО.
Силовики контролируют 10 блокпостов в Славянске / REUTERS
Как сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при СБУ, военные действия боевиков характеризуются широким использованием военных снайперов, а также мобильных отрядов, одетых в форму спецподразделения «Беркут», и минированием фугасними минами.
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От местных жителей в штаб поступают обращения о помощи и защите. В частности люди сообщают о провокации, которую готовят диверсанты - отравление воды в местном водопроводе.
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