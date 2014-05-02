Силовики контролируют половину Славянска, местные боятся, что террористы отравят воду

Как сообщили УНИАН в Антитеррористическом центре при СБУ, военные действия боевиков характеризуются широким использованием военных снайперов, а также мобильных отрядов, одетых в форму спецподразделения «Беркут», и минированием фугасними минами.

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От местных жителей в штаб поступают обращения о помощи и защите. В частности люди сообщают о провокации, которую готовят диверсанты - отравление воды в местном водопроводе.