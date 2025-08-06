'Главное - результат': новый командующий ДШВ рассказал, как Сырский руководит фронтом

Офицер подчеркнул, что не имеет с главкомом никаких личных связей, а их отношения - результат успехов на поле боя.

Командующий Десантно-штурмовых войск Герой Украины Олег Апостол признался, что имеет хорошие отношения с главкомом Александром Сырским. Ежедневно они контактируют минимум дважды.

Как рассказал Апостол в интервью "Телеграфу", у него с Сырским "действительно есть понимание". При этом он подчеркнул, что не является его родственником и никогда не служил с ним в одной части.

"Когда генерал Сырский был командующим ОСУВ "Хортица", я был в его резерве. Тогда мы силами десантно-штурмовой бригады выполнили все возложенные на нас задачи. А задач было много, и довольно непростых. Неважно, были мы в обороне или в наступлении - определенные нам задачи выполнялись. Мы показывали результат. Поэтому наши отношения - это в первую очередь результат достижений на поле боя. Головко знает мой стиль работы, он мне доверяет, и я стараюсь его не подвести и выполнить все возложенные им задачи", - сказал он.

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Апостол также прокомментировал слухи, что Сырский любит непосредственно руководить операциями. Он отметил, что все зависит от значения операций. Сырскому важно быть уверенным, что, имея нужные ресурсы, Силы обороны выполняют ту или иную задачу.

"Главное - результат. Здесь у меня есть автономия. Для меня важно, что меня - и как командира бригады, и сейчас как командующего ДШВ - слышат. Например, я захожу в определенный сектор на позиции бригады, которая посыпалась. И понимаю, что одного или двух батальонов, которые мы планировали разместить, будет недостаточно. Я могу напрямую сказать главкому, что ситуация сложнее, чем мы себе представляли. Надо добавить еще подразделения. И он их добавляет", - отметил Апостол.

Другие заявления Апостола

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Апостол заявил, что на Сумщине и Курщине сейчас ситуация частично стабилизирована. В частности населенный пункт Андреевка ВСУ уже освободили, еще один будет деоккупирован в ближайшее время.

Он добавил, что сейчас готовит сразу два сюрприза армии РФ, для одного из них он уже все имеет, а для другого нужны ресурсы и время, но это планируется реализовать совсем скоро.

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