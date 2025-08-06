В Китае отметили, что стремятся к мирным переговорам в окончании российско-украинской войны.

В правительстве Китая отрицают причастность своих граждан к участию в российско-украинской войне. Там отметили, что неоднократно предостерегали китайцев от участия в вооруженных конфликтах в других странах. Об этом заявили в офисе спикера МИД КНР на запрос "Укринформа".

"Правительство Китая опубликовало многочисленные предупреждения о безопасности, призывая китайских граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов в других странах и избегать любого участия в таких конфликтах, особенно участия в военных операциях любой стороны", - отметили в сообщении, комментируя последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что бойцы ВСУ видят на Волчанском направлении наемников из нескольких стран, среди которых и КНР.

В МИД Китая подчеркнули, что позиция страны по "украинскому кризису" (так КНР называет войну РФ против Украины - УНИАН), остается "последовательной и четкой".

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"Мы стремимся способствовать мирным переговорам и скорейшему прекращению огня", - добавили в ведомстве.

Участие китайских наемников в войне - что известно

Напомним, Зеленский во время визита на Волчанское направление заявил, что украинские военные фиксируют участие в боях на стороне России наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

"Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев. Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - отметил глава государства.

В то же время один из пленных китайских солдат, который пошел воевать против Украины, рассказал, почему принял такое решение. По словам мужчины, ему нужны были деньги для открытия собственного ресторана, а также он добавил, что имеет долги.

"Россияне обращаются с нами, как с собаками. Я был в Волчанске, и всю дорогу, пока шел сюда, везде были трупы. Там погибло очень много людей, и россияне своим не помогают. Если кого-то ранило, его добивали, чтобы облегчить себе ношу", - рассказал оккупант.

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