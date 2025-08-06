По словам эксперта, эти авто более удобны в использовании.

Автомеханик Джеймс Гудхенд посоветовал водителям, которые хотят приобрести подержанный автомобиль, отдавать предпочтение универсалам, а не внедорожникам. По словам эксперта, он один из тех, кто выступает против популярности SUV (практичный спортивный автомобиль - УНИАН), и вместо них советует универсалы. Об этом пишет Express.

Универсалы похожи на SUV, однако они легче и ниже. Они имеют похожую грузоподъемность, однако не требуют нарушения законов физики, чтобы оставаться вертикальными на поворотах. Кроме того, из-за того, что они традиционно легче, им необходимы менее мощные двигатели для той же самой работы.

"Это в основном личные предубеждения, но я всегда советую покупать универсал, а не эквивалентный SUV. Кому нужна дополнительная высота? Возьмем, например, большие автомобили Volvo - вы можете купить SUV XC90 или универсал V90. V90 на 25% дешевле в использовании, он имеет больше места внутри, быстрее, лучше управляется, потребляет меньше топлива, и вам гораздо легче выезжать из боковых поворотов на нем!", - объяснил Джеймс.

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В свою очередь эксперт Стив Уокер подчеркнул, что люди выбирают SUV, ведь они облегчают жизнь, поэтому не стоит их за это обвинять.

"Мы все хотели бы видеть меньшие, легкие автомобили, которые потребляют меньше ресурсов при производстве и эксплуатации, но "SUV" - это ленивый способ определения автомобилей, которые не соответствуют этому видению. Покупатели хотят автомобили, которые просты и доступны в эксплуатации. Законодатели (по крайней мере в Европе) требуют автомобили, оснащенные технологиями безопасности и электрическими силовыми агрегатами для снижения выбросов. Автопроизводители хотят получать прибыль. SUV - это именно тот компромисс между этими противоречивыми требованиями, который мы видим в 2025 году", - подчеркнул автоэксперт.

Поэтому есть много специалистов по подержанным автомобилям, которые могут помочь выбрать правильный спортивный внедорожник. В частности пользователь TikTok под никнеймом CapturingCars посоветовал приобрести Hyundai Tucson.

"Он достаточно надежный. Это хороший автомобиль, но его информационно-развлекательная система просто фантастическая. Очень прост в использовании, очень хорошо оборудован. Это хороший автомобиль, надежный, по разумной цене, есть из чего выбрать по цене до 10 000 фунтов (более 13 тысяч долларов - УНИАН). Явный победитель", - добавил он.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперты рассказали, какие автомобили имеют "ужасные" двигатели. По их словам, в этот перечень вошли BMW i8, Mazda RX-8, Pontiac Fiero, Toyota MR2 Spyder и Land Rover Range Rover с двигателем 5.0.

В то же время известный автомеханик Скотти Килмер призвал водителей прекратить покупать один автомобиль. Он отметил, что некоторые водители покупают авто с полным приводом, работающие на бензине, дизельном топливе или электроэнергии, однако они им не нужны.

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