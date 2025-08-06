'Старше' динозавров: в Одесской области заметили редкую черепаху (фото)

Пресмыкающееся выживает в водах нескольких рек и в пойменных болотах.

В Одесской области заметили европейскую болотную черепаху - редкое животное, предки которого появились 200 миллионов лет.

Об этом рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"На северо-западной окраине поселка Ширяево, возле пруда, наши инспекторы неожиданно наткнулись на тихую героиню из глубины эпох - европейскую болотную черепаху. Ее предки появились еще 200 миллионов лет назад в мезозойскую эру, когда динозавры только набирали популярность. И хотя из 26 семейств черепах по сей день дожили только 12 - эта скромная представительница все еще держится на плаву", - говорится в сообщении.

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В Одесской области эта рептилия еще выживает - в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, прудах и пойменных болотах. Она держится мелководья, умеет мгновенно исчезнуть в иле при угрозе, быстро плавает, хотя по суше - медленнее. Эта черепаха всеядна, предпочтение отдает белковому меню - любит насекомых, моллюсков, ракообразных, лягушек, иногда лакомится рыбой. При этом помогает человеку - уничтожает комаров и больную рыбу.

Отмечается, что сейчас европейская болотная черепаха - на грани исчезновения. Она занесена в Красный список МСОП, Европейский красный список, охраняется Бернской конвенцией.

Основные угрозы для этих удивительных пресмыкающихся заключаются в осушении болот, изменении русел, уничтожении мелких водоемов. То есть, все то, чем человечество "совершенствует" природу.

Живет десятки лет. Но если вы решили взять ее домой - вспомните, что травка и капуста - это не любовь, а приговор. На таком "меню" она не протянет и года.

"Если вам посчастливится увидеть болотную черепаху - не берите ее в руки, не тащите домой, не кормите "со стола". Просто сохраните эту встречу в фото и памяти. Как сделали мы", - отмечают в инспекции.

Другие редкие животные в Украине

Как писал УНИАН, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) также заметили редкую европейскую болотную черепаху. Это единственный представитель отряда черепах, который встречается в дикой природе Украины. Продолжительность жизни - несколько десятков лет, в то же время в ботаническом саду на юге Франции одна болотная черепаха жила более 120 лет.

Интересно, что в Днепровском зоологическом музее в 2013 году из яиц болотной черепахи, которые в течение нескольких месяцев были выставочными образцами, вылупились трое детенышей. Каким образом им удалось выжить - загадка.

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