Сгенерированный персонаж Бит должен был в реальном времени реагировать на события в фильме.

Disney попробовал встроить генеративный ИИ в фильм "Трон: Арес" с Джаредом Лето в главной роли.

По информации The Wall Street Journal, на ранней стадии разработки у студии была идея включить в сюжет сгенерированного ИИ-персонажа по имени Бит, в качестве цифрового спутника героя Кевина Флинна, которого играет Джефф Бриджес.

Бит должен был быть частично создан с помощью генеративной модели, обученной на промпте от сценаристов. Предполагалось, что модель будет генерировать реплики, которые позже озвучит актёр, создавая эффект "живого" ИИ-персонажа.

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Сам фильм при этом вращается вокруг идеи побега ИИ из цифрового мира в реальный, где их используют как оружие, то есть такой ход выглядел органично.

Однако идею свернули. Причиной, по данным источников, стали юридические риски и опасения насчёт общественной реакции. На тот момент студия вела переговоры с профсоюзами, и руководство Disney, как сообщается, получило рекомендации отказаться от идеи с ИИ-персонажем, поскольку компания не могла позволить себе негативную огласку.

Недавно в игру Fortnite добавили нейросетевого Дарта Вейдера с голосом оригинального актёра Джеймса Эрла Джонса, и игроки сразу же научили его мату.

Вскоре после этого Гильдия киноактёров США обвинила Epic Games и Disney в нарушении закона, ведь Эрл Джонс при жизни не давал согласия использовать свой голос в играх.

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