В Кремле заявили, что Путин и Уиткофф обсудили войну в Украине, а также перспективу сотрудничества США и РФ.

Сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф совершил визит в Россию, где встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Как пишут росСМИ, в Кремле положительно высказались об этой встрече.

"Разговор Путина и Уиткоффа был весьма полезным и конструктивным", - сказал журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Он рассказал, что Путин и Уиткофф обсудили войну в Украине, а также "перспективы возможного развития стратегического сотрудничества США и РФ". По его словам, Москва передала американской стороне сигналы по "украинскому вопросу". Он подчеркнул, что "аналогичные сигналы" были получены и от Трампа.

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Кроме того, визит спецпредставителя Трампа в Москву прокомментировал и спецпредставитель главы России Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что также принимал участие во встрече между Путиным и Уиткоффом.

"Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира", - написал он на своей странице в соцсети X.

Визит Уиткоффа в Москву - что известно

Напомним, что сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправился в Россию. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Известно, что Путин принял Уиткоффа в Кремле. В CNN писали, что перед его визитом в Москву президент США Дональд Трамп сомневался в готовности российского диктатора остановить войну в Украине. Однако за день до встречи спецпредставителя США с главой РФ Трамп заявил, что подождет до завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против Москвы.

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