Размеры поддержки составят от 800 до 4000 гривень.

Правительство приняло решение увеличить ежемесячные выплаты для украинцев, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, речь идет о тех, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях. Отныне такие люди смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере - в зависимости от уровня потребностей.

Такая поддержка будет составлять:

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4 000 грн - если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;

2 000 грн - в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;

1 333 грн - при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах;

800 грн - если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.

Государственные выплаты в Украине - последние новости

Правительство утвердило введение "Дія.Картки", что позволит изменить систему государственных выплат. Украинцы смогут получать на единую карту выплаты по программам еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и Пакет школьника.

Также, по словам премьера Юлии Свириденко, украинцы смогут получать на "Дія.Карту" выплаты военных облигации, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи.

В Украине утвердили законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка. В частности, он предусматривает увеличение выплат за рождение ребенка до 50 тысяч гривень.

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