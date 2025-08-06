Правительство приняло решение увеличить ежемесячные выплаты для украинцев, которые пострадали на производстве и нуждаются в уходе и медицинском обеспечении.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, речь идет о тех, кто в результате несчастного случая или профессионального заболевания нуждается в постоянном уходе, лекарствах или медицинских изделиях. Отныне такие люди смогут получать ежемесячную денежную компенсацию в большем размере - в зависимости от уровня потребностей.
Такая поддержка будет составлять:
- 4 000 грн - если нужен специальный медицинский уход и одновременно лекарства или медицинские средства;
- 2 000 грн - в случае необходимости в постоянном постороннем уходе и одновременном медицинском обеспечении;
- 1 333 грн - при наличии потребности в бытовом уходе и медицинских средствах;
- 800 грн - если постоянно нужны санитарно-гигиенические средства и лекарства или медицинские изделия.
Государственные выплаты в Украине - последние новости
Правительство утвердило введение "Дія.Картки", что позволит изменить систему государственных выплат. Украинцы смогут получать на единую карту выплаты по программам еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и Пакет школьника.
Также, по словам премьера Юлии Свириденко, украинцы смогут получать на "Дія.Карту" выплаты военных облигации, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи.
В Украине утвердили законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка. В частности, он предусматривает увеличение выплат за рождение ребенка до 50 тысяч гривень.