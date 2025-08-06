По словам Олега Апостола, три месяца для подготовки всех новобранцев позволили бы ВСУ стать очень сильными.

Контракт 18-24 стал положительным примером службы в ВСУ, но без мобилизации Силы обороны уже вели бы бои где-то в Карпатах или вдоль Днепра.

Такое мнение бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол, известный под позывным "Формоза", высказал в интервью "Телеграфу". По его словам, контракт для 18-24 летних и подготовка новобранцев стал примером положительного формата службы. "Формоза" отметил, что несмотря на ограниченные финансы, в армию приходят мотивированные люди, а их подготовка стала более качественной благодаря сильному инструкторскому составу и длинным срокам обучения.

"Их подготовке действительно уделяется большое внимание. Увеличенные сроки, сильный инструкторский состав. Если бы мы имели три месяца для подготовки всех без исключения новобранцев, мы были бы очень сильны. Но враг наступает уже без пауз и по всей линии соприкосновения, и мы себе этого позволить не можем", - пояснил Апостол.

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В то же время он обратил внимание, что россияне готовят своих солдат значительно хуже: "Две недели - и в бой. Кто выжил - идет в следующий бой. И так, пока не сдохнет. Сдохнут все - приходят следующие. Просто интересно, насколько надо быть тупыми и любить деньги, чтобы идти и сдыхать на нашей территории".

Апостол считает, что затяжные боевые действия бьют и по экономике РФ, и по ее армии, которая несет огромные потери.

В то же время "Формоза" признал, что полностью компенсировать потери только за счет рекрутинга не удастся. Украина мобилизовала значительно больше людей, чем могла бы любая страна Европы, однако российские информационные атаки сформировали в обществе негативное отношение к этому процессу.

Генерал подчеркнул, что так называемую "бусификацию" критикуют все, и это понятно, но стоит честно сказать: именно благодаря мобилизации ВСУ сейчас не ведут бои уже где-то под Карпатами или вдоль Днепра, а на "текущей линии соприкосновения":

"Без мобилизации пришлось бы либо сдаваться, либо соглашаться на условия России", - высказал мнение генерал.

Война в Украине: новости

Напомним, боец 38 бригады морской пехоты Игорь "Заяц" считает, что оккупантам доверять нельзя, и широкомасштабная война, которую они развязали в 2022 году, быстро не завершится.

По его словам, со времен АТО, сколько бы россияне "не шли" на перемирие, ни одно из них не состоялось с их стороны. Военный уверен, что с таким противником договориться нереально. Поэтому военный предполагает, что демобилизации Украины до конца войны может не быть.

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