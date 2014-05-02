В Славянске террористы парализовали движение поездов
12:46, 02 мая 2014Политика
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В Славянске террористы захватили пост электрической централизации, парализовано движение поездов участком "Лозовая-Ясиноватая".
На участке не работают светофоры и не переключаются стрелки / REUTERS
Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги.
Согласно повідмленням, на этом участке нет электричества, не работают светофоры и не переключаются автоматически стрелки.
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Ранее террористы пытались захватить пассажирский поезд «Москва-Мариуполь». Его атаковали во время остановки в Славянске около 8 часов утра. Однако тогда им помешали антитеррористические подразделения. Поезд продолжил движение, пассажирам ничего не угрожает.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 мая, в 4.30 в Славянске началась активная фаза антитероричтної операции.
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