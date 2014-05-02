В Славянске террористы парализовали движение поездов

Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги.

Согласно повідмленням, на этом участке нет электричества, не работают светофоры и не переключаются автоматически стрелки.

Читайте такжеВ Славянске террористы пытались захватить поезд с пассажирами - Тымчук

Ранее террористы пытались захватить пассажирский поезд «Москва-Мариуполь». Его атаковали во время остановки в Славянске около 8 часов утра. Однако тогда им помешали антитеррористические подразделения. Поезд продолжил движение, пассажирам ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 мая, в 4.30 в Славянске началась активная фаза антитероричтної операции.