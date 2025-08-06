Решение о пошлинах должно вступить в силу через 21 день.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины для Индии в размере 25%. В соответствующем заявлении Белый дом отметил, что дополнительные пошлины связаны с закупкой российской нефти.

Пошлины США против Индии за импорт нефти из России будут применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа, следует из документа.

Там заявили, что администрация может распространить аналогичные тарифы на другие страны, которые будут пойманы на импорте российской нефти.

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Белый дом отметил, что речь идет о закупках российской нефти через посредников или третьи страны, где происхождение нефти может быть обоснованно отслежено до России.

Пошлины Трампа против Индии

Трамп на протяжении нескольких дней угрожал Индии введением пошлин, если та продолжит покупать нефть у РФ. Он заявил, что Индия не только покупает у России много нефти, "но и продает ее большую часть на открытом рынке, получая огромную прибыль".

МИД Индии подчеркнул, что покупать российские энергоносители страна начала из-за того, что после начала полномасштабной российско-украинской войны традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.

Однако аналитики, опрошенные CNN, отмечали, что эти так называемые вторичные санкции могут ударить и по экономике самих США - из-за подорожания потребительских товаров, снижения рентабельности американских компаний и, возможно, роста цен на нефть.

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