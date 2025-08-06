Выдвинута ошеломительная теория о том, откуда на плато Гиза взялись знаменитые пирамиды.

Растет число свидетельств, которые ставят под сомнение давно принятую хронологию Великой пирамиды и поднимают новые вопросы о том, кто мог ее построить.

Британский писатель Грэм Хэнкок заявил, что геологические и астрономические данные указывают на то, что сооружение было возведено не фараоном Хуфу 4500 лет назад, а исчезнувшей цивилизацией еще 12 500 лет назад, пишет Daily Mail.

"Нет никаких сомнений в том, что части Великой пирамиды были достроены и завершены древними египтянами. Я не пытаюсь их опровергнуть, но я думаю, что они унаследовали очень древнюю традицию и завершили монумент, который уже стоял в своей основе на плато Гиза", - допустил Хэнкок.

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Один из главных аргументов писателя заключается в характере эрозии Большого Сфинкса. Он утверждает, что только обильные осадки на протяжении тысяч лет могли вызвать столь глубокое выветривание.

"4500 лет назад на плато Гиза таких дождей не было, но они, безусловно, были в конце последнего ледникового периода",- объяснил он.

Однако известный египтолог доктор Захи Хавасс оспорил эти утверждения. Он сообщил, что обнаружил гробницы рабочих, датируемые XIII веком до нашей эры, и отверг теорию эрозии, объяснив повреждения Сфинкса тысячелетиями воздействия ветра, а не дождя.

Плато Гиза с тремя пирамидами окутано тайной из-за неясных методов строительства, точного астрономического выравнивания и до сих пор неясного назначения.

"Если кто-то построил эту пирамиду 12 тыс. лет назад, разве вы не оставите на месте раскопок никаких доказательств?", - задался вопросом Хавасс.

"Мы с моим коллегой Марком Ленером ведем раскопки в Гизе последние 50 лет. Все, что мы обнаружили до сих пор, относится к Четвертой династии", - сказал он.

Издание отметило, что Великая пирамида в Гизе - самая большая египетская пирамида, построенная фараоном Хуфу, правившим во времена Четвертой династии Древнего царства. Это одна из трех пирамид на плато Гиза; две другие включают пирамиду Хефрена и пирамиду Менкаура, а также Большого Сфинкса. Все они окутаны тайной из-за неясных методов строительства, точного астрономического позиционирования и до сих пор неясного назначения.

"Хорошо известно, что ни в Великой пирамиде, ни в одной из 100 пирамид Египта не было обнаружено захоронений фараонов", - сказал Хэнкок.

Писатель также отверг общепринятую точку зрения о том, что Великая пирамида была построена всего за 23 года во время правления Хуфу, назвав эту идею "абсурдной". Вместо этого он предположил, что строительство сооружения могло занять сотни, даже тысячи лет.

Дополняя свою теорию, Хэнкок указал на массивные скальные фундаменты под тремя пирамидами в Гизе - естественные образования, которые были выровнены перед строительством.

Хотя большинство археологов считают фундаменты естественными, Хэнкок считает, что сами платформы гораздо старше.

Он связал эти сооружения с затерянной эпохой, известной в египетских преданиях как Зеп Тепи, или "Первое Время", ссылаясь на астрономическое расположение платформ пирамид и Пояса Ориона, каким он был 12 500 лет назад.

"4500 лет назад звезды Пояса Ориона не совпадали", - отметил он и добавил, что "Большой Сфинкс смотрел на восходящее солнце на фоне Тельца. Но в 12 500 году до нашей эры он идеально совпадал со Львом".

Доктор Хавасс, однако, отверг утверждения Хэнкока как необоснованные, подчеркнув, что древние египтяне оставили после себя подробные записи о строительстве Великой пирамиды.

"Папирусы Вади-эль-Джарф - это дневник надсмотрщика по имени Мерер", - сказал он. "Он писал: "Я из Дельты. Я был нанят Хуфу и занимал должность инспектора, и мне подчинялось 40 рабочих".

В папирусах также описывается, как Мерер руководил бригадами в карьерах Туры для добычи тонкого белого известняка, который затем перевозился на деревянных санях на грузовые суда. Эти суда швартовались в гаванях, построенных перед каждой пирамидой.

"В египетской истории нет пробелов, которые могли бы оправдать датировку пирамид 12 000 или 20 000 лет назад", - подчеркнул Хавасс.

"Эта эпоха, известная как эпипалеолит, знаменовала собой самые ранние этапы развития цивилизации, слишком примитивные для памятников такого масштаба", - утчерждает египтолог.

Другие новости о египетских пирамидах

Недавно в Египте археологи обнаружили древний подземный город, но есть нюанс. Исследователи утверждают, что нашли легендарные Залы Аменти в "огромном городе" под египетскими пирамидами Гизы.

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