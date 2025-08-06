Инсталляция будет работать до 15 августа 2025 года.

В парке имени Тараса Шевченко в Киеве 5 августа 2025 года презентовали инсталляцию "Мир глазами Шевченко", посвященную знаменитому украинскому поэту.

Как сообщили в общественной организации Ukraine WOW, это пятиметровый желтый бюст, внутри которого установлены интерактивные глазки, с помощью которых посетители могут увидеть памятники поэту на 80 локациях в 37 странах.

Кроме того, внутри инсталляции посетители могут услышать стихи Тараса Шевченко в исполнении Богдана Ступки и проверить, насколько хорошо они знают жизнь и творчество писателя.

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Побывал на торжественном событии и фотокорреспондент УНИАН.

Посетить инсталляцию можно будет с 5 по 15 августа 2025 года. Расположена она возле памятника Тарасу Шевченко.

В то же время организаторы отметили, что во время воздушной тревоги и комендантского часа инсталляция закрывается.

Интересный факт: Тарас Шевченко является настоящим рекордсменом среди культурных деятелей по количеству установленных ему памятников – более 1100 памятников на четырех континентах.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году в Киевской области возобновила работу бывшая резиденция беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" – теперь ее снова могут посетить все желающие.

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