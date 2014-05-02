Захваченных террористами в Славянске журналиста из США и переводчика отпустили - СМИ
14:28, 02 мая 2014Политика
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Американский журналист и его переводчик, по сообщению СМИ, вышли на связь.
Террористы отпустили журналистов / REUTERS
Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова, которые ранее были задержаны сепаратистами в Славянске, вышли на связь, сообщает "ОстроВ".
«Их отпустили, забрали бронежилеты», - сказал друг Глазуновой.
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Ранее 2 мая в 9:50 друзья получили от Глазуновой СМС с текстом: «Нас забрали сепаратисты» и еще через несколько минут: «Я не знаю, куда повезут».
После этого связь с ними оборвалась.
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