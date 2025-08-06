Компрессорная станция была задействована в рамках Трансбалканского маршрута, по которому поставлялся газ из США.

Россия атаковала дронами компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы в Одесской области вблизи границы с Румынией, через которую частично осуществлялся импорт газа в Украину, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что оборудование компрессорной станции было атаковано десятками ударных беспилотников. На месте удара работают специалисты для установления последствий атаки. О последствиях попаданий не сообщается.

"Компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа", - пояснили в ведомстве.

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Минэнерго не называет атакованную компрессорную станцию, но, скорее всего, речь идет о компрессорной станции "Орловка", которая находится на территории Одесской области, вблизи границы с Румынией и используется, в частности для поставок газа в Молдову.

В ночь на 6 августа один из телеграмм-каналов сообщал о том, что вражеские беспилотники атаковали Орловку. К тому же маршрут импорта газа в Украину через Трансбалканский газопровод пролегает частично через Одесскую область.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отметил, что восстановительные работы на объекте могут длиться месяц, подчеркнув, что все будет зависеть от того, насколько серьезные повреждения.

"Если повреждения существенные, то, я думаю, нужен где-то месяц, чтобы приводить его в порядок", - отметил он.

Эксперт добавил, что поставки газа через эту компрессорную станцию было сравнительно небольшим, но его нужно будет временно заместить. Рябцев отметил, что удар по объекту усложнит поставки газа в так называемое Приднестровье, поскольку через атакованную компрессорную станцию пролегал один из маршрутов поставки "голубого топлива".

Запасы газа в Украине - последние новости

Из-за рекордно низких запасов газа Украина была вынуждена увеличить импорт "голубого топлива". В частности, через Трансбалканский газопровод планировалось импортировать азербайджанский газ. 28 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий проинформировал о тестовых поставках газа.

Экс-министр энергетики Герман Галущенко 20 июня заявил о достижении договоренностей по импорту 3 миллиардов кубометров "голубого топлива".

По подсчетам энергетического эксперта Геннадия Рябцева для прохождения отопительного сезона Украина должна накопить в газохранилищах не менее 13,5 миллиардов кубометров газа.

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