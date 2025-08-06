7 августа в православной церкви вспоминают преподобных Пимена Многоболезненного и Пимена Постника, подвизавшихся в Киево-Печерской лавре. Рассказываем о том, какие традиции связаны с датой, что говорят народные приметы 7 августа и что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- О чем просят в молитвах, обычаи дня и чего нельзя делать сегодня
- Приметы на 7 августа - какой будет погода и чего ждать от зимы
Какой сегодня церковный праздник в Украине
7 августа (в старом календаре 20 августа) православные верующие вспоминают двух преподобных - Пимена Многоболезненного и Пимена Постника, Киево-Печерских.
Пимен жил в XI-XII веках. С детства он тяжело болел и поэтому попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Согласно преданию, там родители молили Бога об исцелении сына, а сам Пимен решил остаться в монастыре.
Там прожил еще 20 лет, но так и не перестал страдать от болезни, за что и получил имя - Многоболезненный. Однако за три дня до его смерти произошло чудо: над церковью вдруг появились три огненных столпа, и Пимен исцелился. Он сумел обойти весь монастырь и попрощаться с каждым из братьев, а также попросил похоронить его в Ближних пещерах, рядом с мощами преподобного Антония.
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В этот же день, 7 августа, вспоминают другого Пимена, постника Печерского. Информации о нем сохранилось немного: известно, что он ел раз в неделю, но при этом трудился нарване с другими, а также каждую вторую ночь проводил в молитве. Мощи святого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще:
- почитают преподобномученика Дометия Перского, иеродиакона, и двух его учеников;
- преподобного Меркурия Киево-Печерского, епископа Смоленского;
- мучеников Марина и астерия;
- преподобного Ора Фиваидского;
- преподобномученицы Потамии, чудотворицы;
- преподобного Феодосия Нового, врача;
- святителя Иерофея, епископа Угорского;
- святителя Стефана I, короля Венгрии;
- преподобную Феодору Сихловскую.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 7 августа отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы.
О чем просят в молитвах, обычаи дня и чего нельзя делать сегодня
К святому Пимену Многоболезненному обращаются с молитвами об исцелении, просят здоровья. Также в память о нем принято помогать больным, бедным, нуждающимся. Считалось, что любое доброе дело, сделанное в этот день - милостыня, пожертвование, посильная помощь - принесет в семью здоровье и достаток.
В народе праздник прозвали Марины-Пимены - в честь еще одного святого, память которого также совершается сегодня. Одна из традиций дня - нужно испечь малиновый пирог и угостить им кого-либо или отнести в церковь на милостыню. По поверьям, пирог с малиной, а также яичницу нужно сегодня съесть женщинам, мечтающим о материнстве.
7 августа также провожают аистов, который собираются в теплые края. Считается, что эти птицы охраняют дом, способствуют семейному благополучию и даруют продолжение рода.
В день Марины-Пимены действуют как церковные, так и народные запреты. 7 августа, как и в любой другой день, Церковь предостерегает:
- сквернословить и ссориться;
- распространять сплетни, проявлять злобу, зависть, жадность;
- отказывать в помощи нуждающимся - это считается тяжким грехом.
Продолжается Успенский пост (до 15 августа), поэтому постящимся нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.
Народные запреты на Марины-Пимены:
- нельзя игнорировать просьбы о помощи - это ведет к болезням и бедности;
- не стоит принимать поспешные решения;
- запрещается женщинам заниматься тяжелой работой.
Также в этот день нельзя проявлять агрессию к животным и птицам - можно накликать беду.
Приметы на 7 августа - какой будет погода и чего ждать от зимы
По поверьям, с это дня лето начинает сдавать позиции, а природа подсказывает, какой будет зима:
- петухи с утра громко кукарекают - день выдастся жарким;
- туман на восходе солнца рассеялся - день будет теплым;
- не видно пауков - жди ненастья;
- аисты собираются в стаи – зима будет ранней.
Сны в ночь на 7 августа считаются вещими и могут содержать подсказку к решению давней проблемы.