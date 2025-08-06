Ремонт может стоить целое состояние: названы 4 самых ненадежных немецких автомобиля

В рейтинг вошли популярные немецкие бренды.

Немецкие автомобили долгие годы считали символом качества и передовых технологий в автоиндустрии. Тем не менее в наше время далеко не все автопроизводители из Германии выпускают надежные модели.

В GOBankingRates назвали четыре немецких производителя, которые выпускают самые ненадежные автомобили. По словам экспертов, модели от этих брендов часто выходят из строя.

Немецкие бренды, которые выпускают самые ненадежные автомобили

BMW

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Автомобили BMW привлекают водителей своим спортивным характером и передовыми технологиями. Тем не менее с надежностью моделей этого бренда есть некоторые проблемы.

Директор по маркетингу и автоэксперт из EpicVIN Алекс Блэк рассказал журналистам, что у автомобилей BMW часто возникают утечки масла, а также неисправности системы охлаждения и турбокомпрессора. Он добавил, что надежность электронных компонентов является еще одним слабым местом этих автомобилей.

Отдельно эксперт упомянул модели, которые оснащены двигателями N20 и N55. По его словам, они часто начинают ломаться в диапазоне от 110 000 до 160 000 км пробега.

Audi

Блэк также высказался о надежности автомобилей Audi. Он поделился, что у этих моделей часто возникают поломки, которые связаны с электронными компонентами и различными датчиками.

Эксперт подчеркнул, что чаще всего проблемы возникают у автомобилей Audi 2010-2018 годов выпуска. Многие неисправности возникают после истечения срока гарантии.

Mercedes-Benz

Автомобили Mercedes-Benz давно стали синонимом роскоши. Тем не менее надежность современных моделей бренда оставляет желать лучшего.

Эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон поделилась с журналистами, что автомобили Mercedes-Benz часто ломаются через пять-семь лет эксплуатации. По ее словам, уже через 80 000 км пробега у этих моделей возникают поломки.

Volkswagen

Также Муссон раскритиковала надежность автомобилей Volkswagen. Она подчеркнула, что их главной проблемой является низкая надежность электронных компонентов.

"Коробки передач также имеют репутацию склонных к проблемам. Их трудно ремонтировать", - добавила эксперт.

10 лучших немецких седанов с пробегом

Ранее в издании Top Speed назвали 10 немецких седанов с пробегом, на которые стоит обратить внимание. Эксперты заявили, что это лучшие модели в своих ценовых сегментах.

В частности, в издании порекомендовали обратить внимание на Mercedes-Benz E350 в кузове W212. Также они посоветовали купить Audi S4 (B8) и BMW M340i (G20).

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