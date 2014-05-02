В Краматорске перестал ходить общественный транспорт, сообщение со Славянском прекращено

В Краматорске в связи с обострением ситуации в регионе временно приостановлено движение всех видов общественного транспорта.

Как сообщает Kramatorsk.INFO со ссылкой на заместителя городского головы Андрея Бессонного, автомобильное сообщение со Славянском временно полностью прекращено.

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Кроме того, железнодорожное движение через станцию Краматорск также полностью остановлено по всем направлениям, междугородные автотранспортные перевозки из Краматорска сегодня также осуществляться не будут.