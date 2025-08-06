По словам Тошиюки Мимаки, сейчас самая опасная эпоха.

83-летний Тошиюки Мимаки, который пережил атомный взрыв в Хиросиме, всю свою жизнь выступает за ядерное разоружение, а в прошлом году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. В 80-ю годовщину бомбардировки он обратился к человечеству не только с воспоминаниями, но и со строгим предупреждением. Об этом пишет Sky News.

"Сейчас самая опасная эпоха. Россия может его применить [ядерное оружие], Северная Корея может его применить, Китай может его применить. А президент Трамп - он просто огромный беспорядок. Мы снова и снова призываем к миру без войны и ядерного оружия, но они не слушают", - подчеркнул Мимаки.

В Sky News рассказали, что мужчине было три года, когда США сбросили атомную бомбу на город Хиросима (Япония). Это был первый случай применения ядерного оружия в войне, поэтому он запомнился как одно из самых ужасных событий в истории конфликтов.

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По оценкам, на месте погибло более 70 тысяч человек, а температура на земле достигла около 4000 °C, расплавив все на своем пути и сравняв с землей две трети города.

"Я помню, что в тот день я играл на улице, и вдруг произошла вспышка. Мы были в 17 км от эпицентра. Я не слышал взрыва, не слышал ни одного звука, но подумал, что это молния. Потом наступил полдень, и люди начали выходить на улицу. Некоторые с растрепанными волосами, в рваной одежде, некоторые обутые, некоторые босые, и просили воды", - вспоминает Мимаки.

По словам мужчины, его отец четыре дня не возвращался домой с работы в центре города.

"Мой отец вернулся домой на четвертый день. Он был в подвале [на своем рабочем месте]. Он переодевался в рабочую одежду. Так он выжил. Когда он поднялся на поверхность, города Хиросима уже не было", - рассказал японец.

Через три дня США сбросили еще одну атомную бомбу на город Нагасаки, в результате чего Япония капитулировала, а Вторая мировая война закончилась.

К концу 1945 года количество погибших в обоих городах увеличилось до 210 тысяч человек. Пока точно неизвестно, сколько людей погибло в последующие годы от рака и других болезней.

"Это продолжается до сих пор. Люди все еще страдают от радиации, они лежат в больницах. Очень легко заболеть раком, я сам могу заболеть, и это меня сейчас беспокоит", - подчеркнул Мимаки.

Несмотря на его призывы, в мире до сих пор есть около 12 тысяч ядерных боеголовок, которые имеют на вооружении девять стран.

"В будущем никогда не знаешь, когда они могут их применить. Россия-Украина, Израиль-Газа, Израиль-Иран - где-то всегда идет война. Почему эти животные, которых называют людьми, так любят войну? Мы постоянно об этом говорим, постоянно им об этом рассказываем, но это не доходит до них, в течение 80 лет никто не слушал. Мы - хибакуся (жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - УНИАН), и мое послание заключается в том, что мы никогда не должны снова создавать хибакуся", - призвал мужчина.

Ядерное оружие в мире - последние новости

Ранее издание The Telegraph писало, что вероятность того, что Путин ударит ядерным оружием, больше, чем кажется. В частности реакция президента США Дональда Трампа на агрессивные заявления экс-президента России Дмитрия Медведева создает опасный прецедент, когда ядерная политика может формироваться под влиянием эмоций и сообщений в соцсетях, отметил британский аналитик, член парламента Великобритании Боб Силли.

"Менее хорошо, что Трамп открыто признает: он реагирует непосредственно на ядерную браваду Медведева. Теперь российский режим знает, что может спровоцировать президента США на реальные действия, если достаточно разозлит его в интернете", - предупредил он.

В то же время специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф объяснил, почему США не позволят Ирану создать ядерное оружие. По его словам, такие действия Ирана дестабилизируют весь регион.

Уиткофф добавил, что в случае такого сценария каждый захочет создать бомбу, поэтому США просто не могут этого позволить.

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