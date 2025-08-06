Чтобы российская военная машина потеряла свой потенциал для ведения дальнейшей войны, ежедневные потери противника должны достигать 1,3-1,6 тыс. личного состава.

Сейчас вражеская способность пополнять свои силы преобладает потери в личном составе, которые он несет, а это дает возможность РФ накапливать резервы для дальнейшей войны.

Об этом заявил директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире Киев24.

"Для того, чтобы российская военная машина упала, потеряла свой потенциал для ведения дальнейшей войны, ежедневные потери противника должны достигать от 1300 до 1600 личного состава. И действительно, такой период у нас был, когда наши защитники уничтожали такое количество противника. Такая примерно численность снижает потенциал врага, плюс не дает ему накопить резервы. А сейчас вражеская способность пополнять свои силы больше, чем потери", - сказал Лакийчук.

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По его словам, сейчас россияне могут маневрировать с силами, создавать где-то резервы, где-то "докидывать" личный состав.

"И это тот фактор, который говорит, что россияне здесь, к сожалению, в выигрышном положении. Не скажу, что у них не все хорошо, но и не так плохо, как должно было бы быть", - отметил Лакийчук.

Война в Украине - сколько еще может воевать РФ

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал мнение, что Россия может иметь возможность воевать 10 лет, но это касается только человеческого ресурса. Что касается остального - потенциал иссякнет в зависимости от категории в течение 2025 года, отметил он.

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин не готов завершать войну против Украины.

После переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил о 21-летней Северной войне России со Швецией (1700-1721 годы). Он сравнил эту длительную борьбу с нынешним конфликтом в Украине, заявив, что Россия готова воевать сколько нужно - год, два или даже больше, как в прошлом. Мединский риторически спросил, готовы ли другие стороны вести войну так долго.

Путин не хочет сворачивать войну против Украины, поскольку российская армия продвигается на фронте, а положение Украины является сложным, пишет в свою очередь издание Reuters. По словам источника, ни российский народ, ни российская армия вроде бы не поймут, если Путин сейчас остановится. Как рассказал собеседник Reuters, российский Генштаб заверил Путина в том, что украинский фронт развалится через два-три месяца.

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