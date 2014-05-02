Местные жители пытаются заблокировать украинских десантников под Славянском

Местные жители пытаются блокировать украинских десантников на въезде в Славянск.

Об этом сообщают журналисты, находящиеся на месте событий, в соцсетях, сообщает 5 канал.

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По радио в Славянске сепаратисты призывают местных жителей выходить на центральную площадь города, чтобы записать видеообращение к Путину о помощи.

Напомним, что утром 2 мая украинские силовики и военные начали полномасштабное наступление на позиции сепаратистов в Славянске и Краматорске.