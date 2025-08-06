УНИАН делится впечатлениями о сиквеле хитовой комедии нулевых об обмене телами.

7 августа 2025 года в украинский прокат выходит семейная комедия "Еще одна чумовая пятница" (Freakier Friday), в котором героини Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан снова будут вынуждены обменяться телами, но теперь в квадрате. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Комедии об обмене телами – это довольно популярный поджанр, но началось все с детской новеллы американской писательницы Мэри Роджерс "Чумовая пятница", выпущенной в 1972 году. Вскоре права на нее выкупила киностудия Walt Disney Company и, начиная с 1976 года, выпустила четыре ее экранизации – 1976, 1995, 2003 и 2018 годов.

Впрочем, самой успешной и известной широкой публике среди них стала версия начала нулевых, главные роли в которой сыграли "королева крика" и лауреат "Оскара" Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Рыбка по имени Ванда", "Правдивая ложь", "Все сезде и сразу") и восходящая звезда тех времен Линдси Лохан ("Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки").

Видео дня

Лента рассказывала о 15-летней бунтарке Анне и ее маме-психотерапевте Тесс, которая вот-вот собиралась во второй раз выйти замуж после потери своего первого мужа, отца ее двоих детей. Между Анной и Тесс возникали постоянные конфликты из-за недоразумений по множеству вопросов, которые обострились еще больше накануне свадьбы – дочь совсем не одобряла, что мать нашла новую любовь. Из-за магического вмешательства матери владелицы китайского ресторана, утром в пятницу за день до торжества, дочь и мать проснулись и поняли, что поменялись телами. Вернуть все как было им удалось только тогда, когда они взглянули на жизнь друг друга с другой стороны и сделали для себя важные выводы.

И хотя лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей, была успешной в прокате и имела ряд наград, продолжения пришлось ждать более 20 лет – о планах снять сиквел было объявлено только в 2023 году. Режиссером нового фильма стала Ниша Ганатра ("Высокая нота").

О чем фильм

В новом фильме теперь уже 36-летняя Анна имеет собственную дочь Харпер, которую она воспитывает сама. Ради дочери она бросила карьеру в рок-группе и фактически отказалась от личной жизни, пока не встретила привлекательного вдовца Эрика, который только что переехал в Лос-Анджелес из Лондона. И все было бы ничего, кроме того, что Харпер ненавидит его дочь Лили, с которой она постоянно конфликтует в школе. Между тем, Тесс иногда слишком перегибает палку в своих попытках помочь Анне с воспитанием дочери.

Когда же дело дошло до свадьбы Анны и Эрика, после которой они должны были выбрать, где жить дальше, споры в будущей семье достигли апогея, ведь Харпер и Лили отнюдь не хотели становиться сводными сестрами и тем более жить вместе – и снова накануне свадебной церемонии состоялся обмен телами, но теперь в квадрате.

Магическим образом Анна и Тесс оказались в телах девочек, а Харпер и Лили – в телах матери и бабушки. И последние не придумали ничего лучше, чем сорвать свадьбу своих родителей – в процессе они наломали много дров, прежде чем поняли истинную ценность семьи.

Актеры и персонажи

В сиквеле к своим ролям вернулись главные звезды первого фильма – Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан, а также еще куча других хорошо известных героев. В целом, в сиквеле многое построено на ностальгических чувствах зрителей, поэтому тем кто не смотрел первую часть (ну или полностью забыл ее) большинство этих пасхалок будут непонятны, а, значит, уровень умиления будет значительно ниже.

Стоит отметить, что 66-летняя Джейми Ли Кертис прекрасно поиронизировала над процессом старения, тем временем за Линдси Лохан просто хочется порадоваться. Когда вышла "Чумовая пятница", ей было всего 17 лет, и как многие дета-актеры тех времен она быстро попала в ловушку ранней славы. Имея прекрасные карьерные перспективы, к середине нулевых актриса уже заработала целый ворох проблем – от череды ДТП до регулярных визитов в реабилитационные центры. И это стоило ей многих ролей.

Далее была длительная творческая пауза, а затем не очень заметная работа на телевидении и возвращение к музыкальной карьере. Между тем, заметные роли в кино Лохан начала снова получать только в 2021 году, сыграв с тех пор в нескольких неплохо воспринятых романтических комедиях от Netflix – в частности, "Незабываемое Рождество", "Ирландское желание" и "Наша маленькая тайна". "Еще одна чумовая пятница" стала для нее возвращением на большие экраны кинотеатров впервые за много лет.

Также было приятно снова увидеть персонажа Чеда Майкла Мюррея (сериалы "Школа выживания", "Ривердейл") – школьный интерес Анны из первого фильма Джейка, который, тем не менее, снова западал не на нее, а на Тесс.

Среди новых имен в касте – Джулия Баттерс ("Однажды в Голливуде", "Фабельманы"), София Хэммонз ("Социальная дилемма") и Мэнни Джасинто ("Топ Ган: Меверик", сериалы "В лучшем месте", "Аколит"). Последний, собственно, и сыграл Эрика – нового жениха Анны, этакое сокровище на брачном рынке: привлекательный, заботливый и успешный.

В целом все актрисы – Кертис, Лохан, Баттерс и Хэммонз – хорошо справились с воплощением персонажей не своего возраста, и во многом вытянули на себе фильм.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Еще одной чумовой пятницы" состоялась еще 22 июля 2025 года, однако в кинотеатры он попал только на этой неделе. Первые отзывы критиков о нем очень даже положительные.

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 79% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Еще одна чумовая пятница" не столько переосмысливает историю оригинала, сколько меняет формулу ради веселого времяпрепровождения, где Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан легко вживаются в роли, которые им подходят, словно перчатки, удачно подобранные друг к другу", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

Сиквел "Чумовой пятницы" – в целом неплохой фильм для семейного просмотра, однако он все же уступает первой части. Здесь меньше юмора и остроты, но больше драмы и чувств. И в то же время выглядит это все вроде бы красиво и правильно, но в то же время как-то пресно.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко