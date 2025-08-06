Курс гривни к евро установлен на уровне 48,29 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 7 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,29 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,64/41,67 грн/долл., а евро - 48,30/48,33 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 6 августа подешевел на 10 копеек - до 41,90 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,80 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня снизился на 10 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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