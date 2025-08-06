Россия бросает в бой все, что имеет, стремясь достичь как можно больших территориальных успехов перед возможными переговорами.

До конца осени бои на фронте будут особенно ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

Он в частности прокомментировал информацию о том, что россияне начали привлекать женщин для участия в штурмах.

"Если их используют как штурмовиков, значит, резервов не хватает. Август я называю адским, потому что он будет очень жестким. Мы видим это на всех направлениях. До конца осени бои будут очень тяжелыми. Это конец самой жаркой войны. Дальше будут либо реальные переговоры о мире, либо война станет менее активной. Но сейчас, до конца осени, Путин попытается отгрызть максимум, вообще не заботясь о цене", - считает военный.

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По мнению Сазонова, в нынешнем наступлении Путин может "сжечь всю армию", чтобы уже в ноябре выйти с предложением о прекращении огня. Но до того времени на фронте украинским защитникам будет очень трудно, считает он.

Вместе с тем Сазонов призывает не драматизировать российское продвижение на фронте.

"На самом деле особого продвижения нигде нет. Мы видим новости, переживаем за каждый километр, поэтому каждый день нам кажется, что вот они то тут, то там продвинулись. Но глядя в целом на карту Украины, за два года они взяли 1% территории. То есть глобально - это ни о чем", - сказал Сазонов.

По словам военного, целью Путина является создать впечатление (особенно у западных политиков), что Россия постоянно продвигается и способна захватить все, что захочет, а потому Украину надо принудить к уступкам, пока не поздно. Но в реальности Россия не настолько мощная, и Путин не получит все, что хочет, отмечает Сазонов.

"Речь не идет ни об областных центрах - это нереально, - ни о всей Донецкой области как программе минимум так называемой "СВО". Для них это нереальная, неразрешимая задача в течение нескольких лет", - говорит военный.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях стало известно о том, что Россия бросает женщин на штурм украинских позиций в районе Покровска. Ранее на этом направлении здесь уже видели штурмовиков на костылях.

Также мы рассказывали, что сейчас Кремлю удается вербовать в армию больше смертников, чем их успевают уничтожать Силы обороны Украины. Благодаря этому враг сохраняет возможность активно наступать, несмотря на огромные потери.

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