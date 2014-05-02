Штаб АТО предлагает боевикам в Славянске добровольно сдаться в плен

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, штаб АТО обращается к главарям террористической группы, которая захватила Славянск, с ультимативным требованием выдать всех заложников, которые незаконно удерживаются в городе.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в случае невыдачи заложников органы следствия и прокуратуры будут требовать от суда назначить для главарей террористов максимальные сроки заключения без учета каких-либо смягчающих приговор обстоятельств.

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Штаб АТО также предлагает рядовым боевикам добровольно сдаваться в плен антитеррористическим силам и сдавать свое, незаконно захваченное, оружие. В случае добровольной сдачи в плен рядовым боевикам, которые не совершили тяжких и особо тяжких преступлений, гарантируется безопасность и ходатайство органов следствия и прокуратуры. Сигнал для добровольной сдачи в плен - белая повязка на голове и оружие, переведенное в небоевой режим ношения стволом вверх.

Все дороги, которые ведут в Славянск, заблокированы. Город полностью окружен, подчеркивают правоохранители.