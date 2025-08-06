Премьера первых эпизодов состоится 12 августа.

Совсем скоро состоится премьера нового сериала "Чужой: Земля", который основан на всемирно известной научно-фантастической франшизе "Чужой". Шоу станет приквелом оригинального фильма, который вышел в 1979 году.

Хотя официального релиза первых эпизодов стоит ждать только 12 августа, сериал уже получает довольно высокие оценки. В частности, на сайте Rotten Tomatoes он получил 90% положительных отзывов. Также "Чужой: Земля" отметился высоким рейтингом IMDb - 8.9/10.

Сюжет переносит зрителей за два года до событий, которые разворачивались в "Чужом" 1979 года, а именно в 2120 год - период, когда Землей фактически правят пять мегакорпораций. Мир, в котором люди, киборги и синтетики сосуществуют, стоит на пороге новой эволюции. Компания Prodigy, конкурентка легендарной Weyland-Yutani, совершает прорыв - создает гибридов: синтетических гуманоидов с человеческим сознанием. Первый прототип - Венди, доброволица, которая отправляется на опасную миссию на Землю.

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Стоит отметить, что это впервые когда события из вселенной "Чужого" будут разворачиваться непосредственно на нашей планете.

Критики уже описывают проект Ноа Хоули, как один из лучших за всю историю франшизы. Сериал "Чужой: Земля" поражает визуальной картинкой, напряженным сценарием и актерской игрой таких профессионалов своего дела, как Сидни Чендлер, Алекс Лотер, Сэмюэл Бленкин, Эсси Дэвис и Адарш Гурав.

Совсем недавно вышел официальный трейлер сериала "Чужой: Земля".

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