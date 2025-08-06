Одним из шагов стала поддержка украинского бизнеса, который помогает ВСУ.

Национальный банк Украины смягчает ряд валютных ограничений. Новые валютные правила сформированы таким образом, чтобы помочь бизнесу, но не значительно повышать спрос на валюту в Украине.

Как сообщила пресс-служба регулятора, в частности, теперь бизнес сможет переводить за границу дивиденды за 2023 год - в пределах 1 млн евро в эквиваленте в месяц.

Также расширяются возможности для хеджирования (страхования) валютных рисков. Клиенты смогут могут заключать с банками соглашения о продаже валюты по фиксированному курсу заранее (на условиях "форвард"), не передавая саму валюту. Юридические лица и ФЛП, которые являются резидентами Украины, также смогут на условиях "форвард" покупать у банков иностранную валюту для оплаты импортных товаров. Как объясняют в НБУ, это поможет защититься от возможных колебаний курса.

Видео дня

Также вносятся изменения в части переводов иностранной валюты за границу. В частности НБУ позволит юридическим и физическим лицам возвращать ошибочно переведенные средства в иностранной валюте, которые были зачислены на счета клиентов.

"Это должно поспособствовать повышению доверия к Украине со стороны нерезидентов и соблюдению требований платежного законодательства", - отметил регулятор.

Кроме этого, Нацбанк внедряет шаги для поддержки отечественной ювелирной отрасли. Теперь предприниматели, продающие ювелирные изделия, смогут покупать банковские металлы за безналичные гривны.

Это будет возможным при соблюдении следующих условий:

объем приобретенных банковских металлов за месяц в гривневом эквиваленте не должен превышать 1/12 совокупного годового объема реализованных ювелирных изделий за 2021 год;

приобрести банковские металлы можно только при наличии договора с производителем ювелирных изделий.

Также Нацбанк унифицировал подходы к регулированию внешних займов - изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит международная финансовая организация (МФО).

"Предприятия получат возможность обслуживать и погашать такие кредиты не только в пользу МФО, но и в пользу других участников кредитного пула, если они являются первоклассными иностранными банками с рейтингом не ниже "A", - сообщил регулятор.

Еще НБУ расширил перечень операций, которые юридические лица-резиденты могут осуществлять сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита, - к ним будет добавлен вывод дивидендов за границу.

Другой важной новацией стала поддержка украинского бизнеса, который помогает ВСУ. Нацбанк увеличит для таких компаний лимит трансграничных переводов - на сумму, которую они с 7 августа 2025 года переведут на специальный счет НБУ для поддержки ВСУ.

При этом такие переводы могут осуществляться исключительно за счет собственной валюты бизнеса для конкретных целей, среди которых проведение расчетов за импорт товаров, поставка которых была осуществлена до 23 февраля 2021 года, выполнение обязательств по кредиту, полученному до 20 июня 2023 года, вывод дивидендов в пользу нерезидента за границу и тому подобное.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook положительно оценил последнее нововведение, отметив, что это легальный коридор вывода валюты.

"Пошлина за выход 50%. То есть, если желаешь вывести с 7 августа 2025 года, например, 1 млн долларов - заплати пошлину 50% на ВСУ (500 тысяч долларов) и выводи остаток 500 тысяч долларов", - написал эксперт.

По его словам, сейчас существуют более дешевые механизмы вывода валюты, но они нелегальные, серые.

"Но появляется легальный. Поддерживай ВСУ и пожалуйста - выход валюты оплачен в 100% объеме напрямую на ВСУ", - добавил Шевычишин.

Валютные ограничения НБУ - последние новости

В июле 2024 года Нацбанк ослабил ряд валютных ограничений. Тогдашние изменения были направлены на увеличение инвестиционной привлекательности Украины и привлечение частного иностранного капитала.

В мае 2024 года НБУ ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны для улучшения условий работы бизнеса и выхода на новые рынки. Среди смягчений - отмена всех валютных ограничений для импорта работ и услуг и возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде.

Вас также могут заинтересовать новости: