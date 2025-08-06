Согласно закону, местные выборы во время действия военного положения не проводятся.

В Украине очередные местные выборы должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2025 года. Однако из-за полномасштабной войны и продолжения действия правового режима военного положения Верховная Рада Украины не принимала решение о дате проведения местных выборов. В Ассоциации городов Украины заявили, что после 25 октября 2025 года (окончание пятилетнего срока) городские, поселковые, сельские головы и депутаты местных рад продолжат выполнять свои полномочия, в соответствии со статьей 7 Конституции Украины и законов "О статусе депутатов местных рад" и "О местном самоуправлении в Украине".

"Срок пять лет определен для ВР, которая должна в соответствии с Конституцией Украины назначить очередные местные выборы. Само по себе истечение пятилетнего срока не предусматривает завершения полномочий или автоматические выборы, а является основанием для соответствующего решения Верховной Рады Украины", - отметил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

В АГУ отметили, что органы местного самоуправления будут выполнять возложенные на них обязанности до вступления полномочий депутатов, сельских, городских голов следующего созыва, которые будут избраны на местных выборах после завершения действия военного положения.

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Слобожан подчеркнул, что сейчас для местного самоуправления риском является не завершение пятилетнего срока их полномочий, а отсутствие кворума на заседаниях из-за мобилизации депутатов, сложения полномочий депутатами из-за запрета выезда за границу постановлением Кабинета Министров Украины №69, а также ведения военных администраций параллельно с местными радами.

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что из-за того, что парламент не принял решение о дате проведения местных выборов, оснований для формирования новых составов территориальных избирательных комиссий сейчас нет.

Выборы в Украине — это не просто политический процесс, это настоящий вызов. Государство должно быть готовым к их проведению, когда бы они ни состоялись. Безопасность, обновление списков избирателей, голосование военных и миллионов переселенцев — все эти задачи, которые придется решать. Готово ли государство к организации выборов? Как обеспечить честное волеизъявление в условиях, когда избирательные участки разрушены, а миллионы украинцев рассеяны по миру? Можно ли проводить выборы в условиях прекращения огня, а не устойчивого мира? В статье "Что может пойти не так: вызовы для организации будущих выборов" аналитик ГО "ОПОРА" Константин Донченко анализирует вероятные риски и пути их преодоления.