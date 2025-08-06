По его словам, сейчас очень сильно "взлетели" цены на реактивные двигатели как в Европе, так и от китайцев.

Для Украины будет вызовом найти реактивные двигатели к дронам-перехватчикам. Такое мнение высказал Валерий Боровик - основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact в эфире Киев24.

"Это пока прототип, который еще не принимал участия в боевых действиях. И сейчас самое главное - это его масштабирование. Идея неплохая. Вопрос будет в масштабировании - сколько в них будет реактивных турбодвигателей, которые будут развивать скорость до 300 км/ч и чуть больше. Это есть вызов", - прокомментировал Боровик.

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По его словам, сейчас очень сильно "взлетели" цены на реактивные двигатели как в Европе, от чешских компаний, так и от китайцев. Причем на Китай ориентироваться Украине в стратегии не стоит.

"Поэтому надо искать хороших производителей, производить самим. Или поставлять эти двигатели. И вот это будет вызовом. Как вызов для россиян по масштабированию их реактивных "шахедов" - это двигатели, так же для нас это будет вызов. Но у россиян это проще, потому что они тесно работают с Китаем. Поэтому россияне с китайцами это, возможно, более быстрее смогут масштабировать. Европейцы медленнее", - пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, выход для нас - это делать собственные двигатели. Но это не один-два месяца, это полгода, если не больше, отметил Боровик.

Он отметил, что сейчас в Украине уже идут переговоры с проектантами о выпуске двигателей для реактивных дронов-перехватчиков.

Боровик обратил внимание, что "противоядие от реактивных "шахедов" было и есть у Украины - это традиционные средства противовоздушной обороны (ПВО).

"Вопрос в том, что у нас их недостаточно. То есть средств ПВО, которые могут правильно детектировать цель, сбивать и при этом быть дешевыми. Этого не просто у нас нет, а в мире его очень мало, а фактически нет. Хорошо работают по ним (реактивным "шахедам") "Гепарды", "Краталы". Но они оба сняты что во Франции, что в Германии с производства, и патроны к ним -по ним есть вопросы. "Краталы", насколько я понимаю, сейчас не обеспечены патронами. Технологию продали Южной Корее, у которой запрет на поставку военной продукции в Украину. По этому направлению работают. Но компания, которая взяла "Кратали", она для себя сделала полный апгрейд и пока не получается сделать поставки нам", - рассказал Боровик.

Он считает, что Украине надо делать разработки своих недорогих ракет - до 5 или хотя бы до 10 тыс евро, а также систем детекции, которые имеют очень быстрое программное обновление по распознаванию цели.

Боровик отметил, что есть уже российские реактивные дроны, летающие со скоростью 350-500 км/ч, а значит наш дрон со скоростью 300 км/ч не будет работать против такой цели.

"Для таких скоростей должны быть новые разработки. Это фактически пусковые установки с ракетами. Дроны-перехватчики, мне кажется, трудно будет сделать такими, чтобы они обезвреживали на таких скоростях, еще и ими управлять. Но посмотрим, все может быть", - отметил он.

А что касается конкретно "Мангуста", то по словам эксперта, будет очень хорошо если он будет работать против традиционных "шахедов", которых сейчас 90% летит на Украину, и хорошо проявит себя в этом аспекте.

"Потому что заявлено доведение до цели, сопровождение цели и выстрел. И пошел он на другой "шахед"", - говорит Боровик.

Дроны-перехватчики: что известно

30 июля специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что в небе во время атаки слышны новые звуки от российских дронов. Он пояснил, что страна-агрессор начала использовать реактивные "шахеды". "Пока не массово, но уже второй день подряд", - отметил Бескрестнов.

По словам авиаэксперта Валерия Романенко, российские реактивные "шахеды", которые в последнее время РФ начала применять против мирных украинцев, трудно сбить мобильным пулеметным группам из-за большой скорости дронов. В то же время против них могут нормально работать переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Среди них, например, американский Stinger, польский Piorun и даже старая советская "Игла".

Как пояснил Романенко, они прекрасно работают по реактивным двигателям, потому что это большой источник тепла, а у них инфракрасные головки. А если эти реактивные "шахеды" пойдут не на малых, а на больших высотах - это вообще учебные цели для истребителей - для истребителя это комфортная скорость - 500 км/ч, утверждает он.

На днях Одесское конструкторское бюро представило собственную разработку - дрон "Мангуст".

"Мангуст" - многоразовый беспилотник с реактивным двигателем и системой автоматического донаведения. По замыслу разработчиков, он будет подлетать к "шахедам", стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеского беспилотника, а затем продолжать миссию или возвращаться на дозаправку и перезарядку. Максимальная высота полета - 5000 м, боевой радиус - около 12 км.

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