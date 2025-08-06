Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра.

Сегодня, 6 августа, Украина частично возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" на Дунае, которое было закрыто после взрыва земснаряда в июле, приведшего к гибели людей. Об этом говорится в заявлении государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

"С 6 августа 2025 года возобновляется движение по морскому подходному каналу устья "Быстрое" судового хода Дунай - Черное море в и из морских портов Украины. Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательным лоцманским проведением и исключительно в светлое время суток", - отмечают в администрации.

Отмечается, что перед возобновлением движения соответствующими службами, в том числе ВМС ВСУ, были проведены промеры и противоминное обследование в районе возле аварийного земснаряда "Ингульский", который взорвался 23 июля.

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По результатам работ определена возможность и условия восстановления судоходства по альтернативному маршруту, акт обследования утвержден с положительными выводами. Также выполнен комплекс мероприятий по проверке технического состояния канала и организации безопасного судоходства во взаимодействии с профильными службами.

Взрыв земснаряда на Дунае

Как писал УНИАН, поздно вечером 23 июля произошло чрезвычайное происшествие с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11-ю членами экипажа.

В результате взрыва погибли трое работников АМПУ, другие были доставлены в больницу. По некоторым данным, земснаряд "Ингульский" подорвался на мине. После трагедии морской подходной канал устье "Быстрое" закрыли для движения судов. Проход к морским портам Дунайского региона осуществлялся Сулинским каналом.

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