Самопровозглашенный мэр Славянска сообщил, что со стороны террористов есть потери

"На наш город напали, наш город штурмуют. У нас есть уже и потери", - сообщил он.

Также он призвал женщин, детей и стариков не выходить сегодня на улицу.

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В свою очередь организатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает, что террористы активно используют в качестве "живого щита" мирное население.