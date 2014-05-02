Самопровозглашенный мэр Славянска сообщил, что со стороны террористов есть потери
12:17, 02 мая 2014Политика
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Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарёв сообщил, что со стороны террористов есть потери.
Вячеслав Пономарёв
"На наш город напали, наш город штурмуют. У нас есть уже и потери", - сообщил он.
Также он призвал женщин, детей и стариков не выходить сегодня на улицу.
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В свою очередь организатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает, что террористы активно используют в качестве "живого щита" мирное население.
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