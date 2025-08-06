Поливают грязью и желают смерти: Свитолина резко ответила на жесткий хейт в сети

Украинская теннисистка обратила внимание на проблему травли спортсменов.

После проигранного матча в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в Монреале первая ракетка Украины Элина Свитолина вместо поддержки получила кучу агрессивных комментариев от хейтеров. На этот раз теннисистка не смогла промолчать и ответила обидчикам.

В своем Instagram в stories украинка поделилсь хейтерскими сообщениями, которые получила за ночь. На скриншотах можно увидеть пожелания смерти, оскорбительные слова и угрозы в адрес ее близких, в том числе и маленькой дочери Скай. По всей видимости, основную массу комментариев оставили разъяренные игроки, чьи ставки не оправдались.

Свитолина, в свою очередь, сумела постоять за себя и обратить внимание на проблему травли спортсменов в соцсетях.

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"Всем, кто делает ставки: я, прежде всего, мама, а уже потом спортсменка. То, как вы обращаетесь к женщинам, к матерям, - это позор. Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы противно", - эмоционально высказалась Элина.

Стоит отметить, что Элина Свитолина далеко не первая теннисистка, которая получает подобные угрозы. Недавно на это обращала внимание третья ракетка мира американка Джессика Пегула после сенсационного проигрыша в четвертом круге на Ролан Гаррос:

"Эти бетторы - сумасшедшие и оторванные от реальности. Я закрываю директ и стараюсь вовремя отключать комментарии во время турниров, но они все равно находят способ добраться до моей ленты. Обычно это меня не особо беспокоит, но какой еще спорт сталкивается с таким уровнем ненависти?".

Несмотря на хейт Свитолина уверенно проводит этот сезон. Недавно первая ракетка Украины рассказала, какие цели ставит перед собой сейчас.

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